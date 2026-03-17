Tin tức - Sự kiện

Mỹ bất ngờ giảm 80% phí từ bỏ quốc tịch sau nhiều kiện tụng

Vi Nguyễn
17/03/2026 10:58 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ giảm khoảng 80% phí để người dân nước này chính thức từ bỏ quốc tịch Mỹ.

Sau nhiều năm tranh chấp pháp lý với một số nhóm đại diện cho người Mỹ muốn từ bỏ quốc tịch, bộ này vừa bất ngờ công bố quy định cuối cùng trên Công báo Liên bang, giảm chi phí từ 2.350 đô la (khoảng 66 triệu đồng) xuống còn 450 đô la (khoảng 12 triệu đồng).

Mức phí mới, có hiệu lực từ thứ sáu, đã được hứa hẹn vào năm 2023 nhưng đến nay mới được thực hiện. Mức phí hiện tại tương đương với mức phí khi Bộ Ngoại giao bắt đầu thu phí người Mỹ chính thức từ bỏ quốc tịch vào năm 2010.

Việc từ bỏ quốc tịch Mỹ là quá trình phức tạp và kéo dài. Người nộp đơn phải nhiều lần xác nhận bằng văn bản và lời nói với viên chức lãnh sự của Bộ Ngoại giao rằng họ hiểu những hệ quả của bước này trước khi được phép tuyên thệ từ bỏ quốc tịch một cách chính thức. Sau đó, hồ sơ phải được Bộ Ngoại giao xem xét.

Mỹ giảm 80% phí từ bỏ quốc tịch - Ảnh 1.

Tranh chấp khiến Mỹ giảm phí từ bỏ quốc tịch

ẢNH: CNN

Phí đã được tăng từ 450 đô la lên 2.350 đô la vào năm 2015 để trang trải chi phí hành chính do số lượng người muốn từ bỏ quốc tịch tăng đột biến, một phần do các yêu cầu báo cáo thuế mới của Mỹ đối với người Mỹ sống ở nước ngoài, đã gây phẫn nộ cho nhiều người.

Việc tăng phí đột ngột này đã vấp phải sự phản đối đáng kể từ các nhóm như Hiệp hội những người Mỹ vô tình (Association of Accidental Americans) có trụ sở tại Pháp, đại diện cho những người chủ yếu sống ở nước ngoài có quốc tịch Mỹ chỉ đơn thuần do họ sinh ra ở Mỹ.

Hiệp hội này đã đệ trình một số vụ kiện thách thức tính hợp hiến của khoản phí, bao gồm một vụ kiện vẫn đang chờ xử lý, lập luận rằng việc từ bỏ quốc tịch không nên mất bất kỳ khoản phí nào.

"Hiệp hội những người Mỹ vô tình mang quốc tịch Mỹ hoan nghênh quyết định này, vì nó thừa nhận sự cần thiết phải đảm bảo quyền cơ bản này được tiếp cận với tất cả mọi người", Chủ tịch Hiệp hội, Fabien Lehagre, cho biết trong một tuyên bố. "Chiến thắng này là kết quả trực tiếp của sáu năm hành động pháp lý và vận động không ngừng nghỉ".

Tại tòa án, hiệp hội cho biết kể từ khi có thông báo năm 2023 về việc giảm phí, ít nhất 8.755 người Mỹ đã trả đủ 2.350 đô la để từ bỏ quốc tịch của họ. Bộ Ngoại giao không cung cấp số liệu về tổng số người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch, theo CNN.

