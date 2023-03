My bus - Your show | Angela Phương Trinh: 'Nhân quả giúp tôi thay đổi nhận thức'

Angela Phương Trinh được khán giả ưu ái gắn mác "Nữ hoàng thảm đỏ" vì không ít lần chịu chi, đầu tư cho sự xuất hiện hoành tráng của mình. Bên cạnh đó, khán giả cũng thường xuyên nhắc đến các lùm xùm về phát ngôn, đời tư của cô gái này.

Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, chọn thay đổi lối sống với việc tìm hiểu về Phật pháp, ăn chay và tập luyện như gymer chính hiệu, Angela Phương Trinh tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong My bus - Your show tuần này, mời khán giả cùng nghe Trinh chia sẻ về khoảng thời gian tuổi trẻ với các lùm xùm và mối duyên đến với Phật pháp cũng như hành trình tập luyện của mình.

My bus – Your show là chương trình độc quyền do iHay TV của Báo Thanh Niên sản xuất. Host Quang Huy sẽ mời lên xe những hành khách nổi tiếng và trong suốt chuyến xe, chúng ta sẽ theo dõi cuộc trò chuyện giữa "bác tài" và vị khách. Qua mỗi cung đường, những câu chuyện thành công sẽ được tiết lộ, những kỷ niệm cay đắng cũng được bật mí. Chuyến xe đầy bão táp, nhưng mỗi hành khách đều phải tìm cách để vượt qua các thách thức từ "bác tài", để có thể kết thúc hành trình một cách trọn vẹn.