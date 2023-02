My bus - Your show: Anh Tú tiết lộ gu bạn gái, liệu có giống Ly Ly?

Bản hit Cuộc sống em ổn không được xem là sản phẩm tạo nên tên tuổi của ca sĩ Anh Tú với hơn 175 triệu view. Ngay sau đó, nam ca sĩ ngày càng chứng minh được tài năng của mình thông qua các sản phẩm âm nhạc và chinh phục được khán giả, nổi bật ở giọng hát nội lực và cảm xúc thể hiện.

Trong My bus - Your show tuần này, Anh Tú sẽ chia sẻ về hành trình làm nghề của mình, câu chuyện nuôi dưỡng năng lượng tích cực để theo đuổi niềm đam mê. Đặc biệt, anh còn tiết lộ mối quan hệ cùng Ly Ly được khán giả tích cực đẩy thuyền và sự "nhầm tên" với Anh Tú Atus của khán giả. Tất cả sẽ có trong chuyến xe hôm nay, mời quý vị theo dõi.

My bus – Your show là chương trình độc quyền do iHay TV của Báo Thanh Niên sản xuất. Host Quang Huy sẽ mời lên xe những hành khách nổi tiếng và trong suốt chuyến xe, chúng ta sẽ theo dõi cuộc trò chuyện giữa "bác tài" và vị khách. Qua mỗi cung đường, những câu chuyện thành công sẽ được tiết lộ, những kỷ niệm cay đắng cũng được bật mí. Chuyến xe đầy bão táp, nhưng mỗi hành khách đều phải tìm cách để vượt qua các thách thức từ "bác tài", để có thể kết thúc hành trình một cách trọn vẹn.