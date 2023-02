My bus - Your show: Trương Quỳnh Anh tiết lộ cách Trấn Thành hỗ trợ đàn em

Siêu trợ lý không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Trương Quỳnh Anh ở vai trò diễn viên mà còn là dự án cô thử sức với trị trí nhà sản xuất. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng cùng những câu chuyện đời tư, sản phẩm này như món quà Trương Quỳnh Anh muốn dành tặng cho khán giả. Được biết web-drama dài 6 tập, ngoài bộ ba Trương Quỳnh Anh - Khương Lê - Gi A Nguyễn, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên: Ốc Thanh Vân, Hải Triều,…

Trong My bus - Your show tuần này, nữ diễn viên sẽ chia sẻ về hậu trường của Siêu trợ lý, hành trình làm nghề của mình, và cả những điều tiếng riêng tư về bản thân trong thời gian qua. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn chia sẻ về sự đồng hành của "chồng" Hari Won – Trấn Thành trong hoạt động nghệ thuật của mình. Mời quý vị cùng theo dõi.

My bus – Your show là chương trình độc quyền do iHay TV của Báo Thanh Niên sản xuất. Host Quang Huy sẽ mời lên xe những hành khách nổi tiếng và trong suốt chuyến xe, chúng ta sẽ theo dõi cuộc trò chuyện giữa "bác tài" và vị khách. Qua mỗi cung đường, những câu chuyện thành công sẽ được tiết lộ, những kỷ niệm cay đắng cũng được bật mí. Chuyến xe đầy bão táp, nhưng mỗi hành khách đều phải tìm cách để vượt qua các thách thức từ "bác tài", để có thể kết thúc hành trình một cách trọn vẹn.