Mỹ cân nhắc công bố thông tin tình báo về khả năng Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga

Thông tin về động thái trên của Mỹ do tờ The Wall Street Journal đăng vào ngày 22.2, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18.2 cảnh báo về những hệ quả nếu Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Cảnh báo này được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Vương Nghị, quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 18.2.

Ông Blinken đã công khai cảnh báo của mình sau cuộc họp và phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Đài CBS News rằng Trung Quốc đang nghiêm túc xem xét việc cung cấp vũ khí cho Nga.

Hệ thống phòng không khai hỏa trong một cuộc tập trận chung Trung Quốc-Nga ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc vào tháng 8.2021 Chụp màn hình Chinamil.com

Ông Blinken sẽ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày mai 24.2, nhân dịp cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn một năm. Một năm trước, ông Blinken cũng đã nói chuyện với hội đồng và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ mà đã chỉ ra hành động quân sự sắp tới của Nga đối với Ukraine.

The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho hay trong những tuần gần đây, các quốc gia phương Tây đã nắm bắt được thông tin tình báo rằng Bắc Kinh có thể chấm dứt hạn chế tự áp đặt trước đây đối với việc cung cấp vũ khí cho Nga, mặc dù có vẻ như Trung Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bắc Kinh trước đây đã thận trọng khi chỉ giới hạn hỗ trợ tài chính và mua dầu, nhưng lập trường đó giờ đây dường như đang thay đổi, theo các đánh giá tình báo mới nhất.

Một quan chức cấp cao của phương Tây nói rằng lâu nay đã có "sự mơ hồ nhất định về những hỗ trợ thiết thực mà Trung Quốc có thể dành cho Nga". Vị quan chức đánh giá thông tin tình báo mà Mỹ và các đồng minh có được lúc này "ít mơ hồ hơn nhiều".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã không trả lời trực tiếp khi được hỏi hôm 22.2 rằng liệu Trung Quốc có hỗ trợ vũ khí sát thương cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hay không.

"Có một thực tế là các nước NATO bao gồm cả Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho chiến trường ở Ukraine, nhưng họ vẫn tuyên bố rằng Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga," ông Uông nói.