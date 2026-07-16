Mỹ cân nhắc yêu cầu một số đương đơn thẻ xanh đóng tiền cọc 100.000 USD

Mỹ đang điều chỉnh chính sách xin thẻ xanh tại nước này ảnh: reuters

Thông tin mới liên quan đến quá trình xin thẻ xanh của Mỹ được Reuters hôm 16.7 dẫn lại từ một bài báo của tờ The Wall Street Journal.

Theo một số nguồn thạo tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xây dựng kế hoạch trên trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giới hạn việc nhập cư đối với những người nước ngoài có điều kiện hạn chế, và bảo đảm rằng những người được phép định cư tại Mỹ có khả năng tự trang trải cuộc sống.

Trong khi kế hoạch đang được xây dựng, những cuộc trao đổi hiện tập trung vào việc áp khoản cọc 100.000 USD đối với các đương đơn xin thị thực định cư, tức diện sẽ được cấp thẻ xanh khi nhập cảnh Mỹ.

Các nguồn tin cho hay giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc triển khai thí điểm chính sách mới tại một số nước nhằm đánh giá tính khả thi trước khi mở rộng.

Trước đó, hồi tháng 5, Mỹ thông báo điều chỉnh lại quy trình xin thẻ xanh, theo đó yêu cầu nhiều người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ sẽ phải quay về nước mình để nộp đơn xin thường trú, thay vì hoàn tất thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như trước.

Vài ngày sau, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết chính sách này "sẽ không ngăn cản bất kỳ người nước ngoài nào đủ điều kiện hợp pháp và chính đáng được cấp thẻ xanh", theo Đài CBS News.

Bộ khẳng định chính sách trên không mang đến ảnh hưởng đáng kể cho những người có trình độ chuyên môn cao và lao động tay nghề cao đã tuân thủ pháp luật tại Mỹ. Đối với những người phục vụ lợi ích quốc gia, đóng góp cho nền kinh tế Mỹ, họ sẽ tiếp tục được xem xét ưu tiên và không cần quay về nước để nộp đơn.