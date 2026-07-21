Mỹ chặn gần 100 triệu USD chuyển nhầm cho người chết

Trong thông cáo được đăng trên website của Bộ Tài chính Mỹ ngày 21.7, Cục Dịch vụ Tài chính thuộc bộ này cho hay đã rà soát 885 triệu khoản thanh toán với tổng trị giá gần 2.700 tỉ USD. Quá trình rà soát từ tháng 3.2025 phát hiện hơn 4.900 khoản giải ngân trị giá 99 triệu USD liên quan đến những người nhận đã qua đời.

Các khoản thanh toán trên đã được hoàn trả cho các cơ quan liên bang để xem xét lại trước khi giải ngân.

Người phụ nữ cầm tiền giấy USD với nhiều mệnh giá ẢNH: REUTERS

Con số 99 triệu USD chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số 2.700 tỉ USD được Bộ Tài chính rà soát, nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trấn áp tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng quỹ công.

Trong thông cáo, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết cơ quan này đã thực hiện đúng cam kết trọng tâm của Tổng thống Trump về việc chặn đứng các khoản thanh toán sai quy định và gian lận trước khi chuyển tiền, đồng thời củng cố tính toàn vẹn của hệ thống thanh toán liên bang.

Để ngăn chặn dòng tiền thất thoát, Bộ Tài chính đã sử dụng chương trình "Do Not Pay" (Không thanh toán). Đây là hệ thống giúp xác nhận danh tính, điều kiện thụ hưởng và tài khoản ngân hàng của người nhận trước khi chuyển tiền, cùng một số công cụ xác minh mới.

Vào tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật Chấm dứt thanh toán sai cho người đã khuất, cho phép Bộ Tài chính quyền truy cập vĩnh viễn vào "Hồ sơ tử vong đầy đủ" của Cơ quan An sinh Xã hội. Nhờ biện pháp này, bộ dự kiến mang lại 330 triệu USD lợi ích ròng từ việc cắt giảm các khoản chi trả sai mục đích.