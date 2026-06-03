Khó khăn bủa vây các 'đại gia' AI Mỹ

OpenAI bị kiện

AFP ngày 2.6 đưa tin bang Florida (Mỹ) khởi kiện OpenAI và CEO Sam Altman, cáo buộc công ty trí tuệ nhân tạo (AI) này đưa ra thông tin sai lệch về sự an toàn của nền tảng ChatGPT, gây hại cho trẻ em bằng cách cung cấp thông tin cho những kẻ xả súng, hướng dẫn tự gây hại và gây nghiện cho người dùng trẻ tuổi.

CEO Sam Altman của OpenAI tại một sự kiện ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 3.2 Ảnh: Reuters

Đơn kiện do Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier đệ trình cáo buộc OpenAI "tiếp thị rầm rộ" ChatGPT, trong khi phớt lờ các cảnh báo an toàn và nguy hiểm tiềm ẩn. Vụ kiện dân sự diễn ra sau khi Florida tiến hành điều tra hình sự đối với OpenAI vào tháng 4 về vai trò của ChatGPT trong vụ xả súng hàng loạt tại Đại học bang Florida, khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Trong vụ việc, kẻ xả súng đã có những cuộc trò chuyện dài với ChatGPT, với những câu hỏi như hắn nên giết bao nhiêu người để thu hút sự chú ý của cả nước.

Bình luận về vụ kiện, một phát ngôn viên của OpenAI nêu những nỗ lực của công ty trong việc tăng cường tính an toàn cho các sản phẩm của mình và nói thêm: "Mất con là thảm kịch tàn khốc nhất có thể xảy ra với một gia đình, và chúng tôi biết rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của sự mất mát đó".

Mâu thuẫn của Anthropic

Một công ty AI hàng đầu khác tại Mỹ là Anthropic, sở hữu nền tảng Claude, ngày 1.6 thông báo đã nộp hồ sơ mật để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong bối cảnh đối diện mâu thuẫn kéo dài với chính quyền nước này. Hồ sơ được nộp chỉ vài ngày sau khi công ty tuyên bố đã huy động được 65 tỉ USD trong vòng gọi vốn mới, nâng định giá lên mức 965 tỉ USD. Định giá này vượt OpenAI, công ty được định giá 852 tỉ USD vào tháng 3 và cũng đang hướng tới IPO.

Vòng gọi vốn mới nhất khẳng định vị thế của Anthropic là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI, xây dựng danh tiếng bằng cách tập trung vào việc cung cấp AI tạo sinh cho các khách hàng doanh nghiệp. Trong khi đó, công ty vẫn đang vướng tranh chấp pháp lý với Lầu Năm Góc. Anthropic cho rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vu khống và cáo buộc sai sự thật rằng công ty này là mối đe dọa an ninh quốc gia vì đã nêu lên những lo ngại về đạo đức và an toàn liên quan việc sử dụng AI trong chiến sự.

Theo AP, một hội đồng thẩm phán phúc thẩm ngày 19.5 có những ý kiến trái chiều, sau khi thẩm vấn đại diện 2 bên về tranh chấp. Một luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đại diện cho Lầu Năm Góc, cùng luật sư của Anthropic đã trả lời các câu hỏi từ hội đồng thẩm phán trong gần 2 giờ. Dự kiến các thẩm phán sẽ xem xét vấn đề này và đưa ra phán quyết bằng văn bản.

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