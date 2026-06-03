Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Khó khăn bủa vây các 'đại gia' AI Mỹ

Khánh An
Khánh An
03/06/2026 06:00 GMT+7

Florida trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ kiện OpenAI, trong khi Anthropic tiếp tục đối diện bất đồng với chính quyền nước này trong bối cảnh công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

OpenAI bị kiện

AFP ngày 2.6 đưa tin bang Florida (Mỹ) khởi kiện OpenAI và CEO Sam Altman, cáo buộc công ty trí tuệ nhân tạo (AI) này đưa ra thông tin sai lệch về sự an toàn của nền tảng ChatGPT, gây hại cho trẻ em bằng cách cung cấp thông tin cho những kẻ xả súng, hướng dẫn tự gây hại và gây nghiện cho người dùng trẻ tuổi.

Khó khăn bủa vây các 'đại gia' AI Mỹ - Ảnh 1.

CEO Sam Altman của OpenAI tại một sự kiện ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 3.2

Ảnh: Reuters

Đơn kiện do Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier đệ trình cáo buộc OpenAI "tiếp thị rầm rộ" ChatGPT, trong khi phớt lờ các cảnh báo an toàn và nguy hiểm tiềm ẩn. Vụ kiện dân sự diễn ra sau khi Florida tiến hành điều tra hình sự đối với OpenAI vào tháng 4 về vai trò của ChatGPT trong vụ xả súng hàng loạt tại Đại học bang Florida, khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Trong vụ việc, kẻ xả súng đã có những cuộc trò chuyện dài với ChatGPT, với những câu hỏi như hắn nên giết bao nhiêu người để thu hút sự chú ý của cả nước.

Bình luận về vụ kiện, một phát ngôn viên của OpenAI nêu những nỗ lực của công ty trong việc tăng cường tính an toàn cho các sản phẩm của mình và nói thêm: "Mất con là thảm kịch tàn khốc nhất có thể xảy ra với một gia đình, và chúng tôi biết rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của sự mất mát đó".

Mâu thuẫn của Anthropic

Một công ty AI hàng đầu khác tại Mỹ là Anthropic, sở hữu nền tảng Claude, ngày 1.6 thông báo đã nộp hồ sơ mật để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong bối cảnh đối diện mâu thuẫn kéo dài với chính quyền nước này. Hồ sơ được nộp chỉ vài ngày sau khi công ty tuyên bố đã huy động được 65 tỉ USD trong vòng gọi vốn mới, nâng định giá lên mức 965 tỉ USD. Định giá này vượt OpenAI, công ty được định giá 852 tỉ USD vào tháng 3 và cũng đang hướng tới IPO.

Vòng gọi vốn mới nhất khẳng định vị thế của Anthropic là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI, xây dựng danh tiếng bằng cách tập trung vào việc cung cấp AI tạo sinh cho các khách hàng doanh nghiệp. Trong khi đó, công ty vẫn đang vướng tranh chấp pháp lý với Lầu Năm Góc. Anthropic cho rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vu khống và cáo buộc sai sự thật rằng công ty này là mối đe dọa an ninh quốc gia vì đã nêu lên những lo ngại về đạo đức và an toàn liên quan việc sử dụng AI trong chiến sự.

Theo AP, một hội đồng thẩm phán phúc thẩm ngày 19.5 có những ý kiến trái chiều, sau khi thẩm vấn đại diện 2 bên về tranh chấp. Một luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đại diện cho Lầu Năm Góc, cùng luật sư của Anthropic đã trả lời các câu hỏi từ hội đồng thẩm phán trong gần 2 giờ. Dự kiến các thẩm phán sẽ xem xét vấn đề này và đưa ra phán quyết bằng văn bản.

Chính quyền ông Trump tạm dừng xúc tiến quỹ bồi thường 1,8 tỉ USD

Đề xuất toàn dân sở hữu một phần

Tờ The New York Times ngày 1.6 dẫn lời Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho biết ông sẽ đệ trình dự luật nhằm trao cho người dân Mỹ quyền sở hữu cổ phần trong các công ty AI hàng đầu nước này. Ông Sanders trình bày lập luận ủng hộ Đạo luật Quỹ tài sản chủ quyền AI của Mỹ, dự luật sẽ tạo ra một quỹ bằng cổ phiếu do chính phủ liên bang thay mặt người dân quản lý. Cụ thể, ông đề xuất chuyển giao 50% cổ phần từ các công ty như OpenAI, Anthropic và xAI vào quỹ này. Theo ông, AI được xây dựng dựa trên kiến thức, sự sáng tạo, các cuộc đối thoại và công sức tích lũy của người dân Mỹ, nên người dân xứng đáng được hưởng lợi trong đó.

Tin liên quan

Vì sao gã khổng lồ chip Mỹ đầu tư 150 tỉ USD/năm vào Đài Loan?

Vì sao gã khổng lồ chip Mỹ đầu tư 150 tỉ USD/năm vào Đài Loan?

Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn chip Nvidia ở Mỹ ngày 27.5 thông báo sẽ tăng đầu tư vào Đài Loan lên 150 tỉ USD/năm, mô tả hòn đảo này là 'trung tâm của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo'.

Tranh luận chuyện AI thay thế người lao động

Khám phá thêm chủ đề

AI OPENAI ChatGPT Công ty AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận