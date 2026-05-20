Thách thức ChatGPT, Google vừa biến Gemini thành AI biết 'tự làm việc'

Kiến Văn
20/05/2026 08:39 GMT+7

Google vừa giới thiệu mẫu AI mới mang tên Gemini 3.5 Flash, đánh dấu sự chuyển mình trong chiến lược sản phẩm của hãng.

Các mẫu Gemini Flash trước đây được xem là lựa chọn nhanh và rẻ hơn so với dòng sản phẩm Pro cao cấp. Tuy nhiên, với Gemini 3.5 Flash, Google khẳng định rằng mẫu mới này vượt hơn hẳn Gemini 3.1 Pro về hiệu năng lập trình và khả năng xử lý tác nhân, với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với các mẫu tiên tiến tương đương, nhưng chi phí chỉ bằng một nửa.

So sánh sức mạnh của Gemini 3.5 Flash với các mô hình AI phổ biến hiện nay

Ra mắt tại sự kiện thường niên I/O 2026 do Google tổ chức, Gemini 3.5 Flash được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ tác chiến dài hạn, yêu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) lập kế hoạch, xây dựng và lặp lại qua nhiều bước. Google cho biết, mẫu mới này có khả năng xử lý các tác vụ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, điều mà trước đây các nhà phát triển mất nhiều ngày hoặc các kiểm toán viên mất nhiều tuần.

Các điểm chuẩn cụ thể của Gemini 3.5 Flash bao gồm 76,2% trên Terminal-bench 2.1, 1656 Elo trên GDPval-AA và 83,6% trên MCP Atlas. Mô hình này cũng đạt 84,2% trên CharXiv Reasoning - một tiêu chuẩn đánh giá khả năng hiểu đa phương thức.

Gemini 3.5 Flash hứa hẹn thay đổi cách người dùng tương tác với AI

Gemini 3.5 Flash hoạt động trên nền tảng Antigravity của Google, cho phép triển khai nhiều tác nhân con song song giúp xử lý các khối lượng công việc phức tạp hơn. Đối với người dùng cuối, 3.5 Flash hiện là mô hình mặc định cung cấp sức mạnh cho ứng dụng Gemini và AI Mode trong Google Search. Nó cũng hỗ trợ Gemini Spark, một trợ lý AI cá nhân mới hoạt động liên tục 24/7 để thực hiện các hành động thay mặt người dùng. Google đang triển khai Spark cho những người thử nghiệm đáng tin cậy và dự kiến cung cấp bản beta rộng rãi hơn cho người đăng ký Google AI Ultra tại Mỹ vào tuần tới.

Gemini 3.5 Flash đã bắt đầu triển khai trên toàn cầu

Gemini 3.5 Flash hiện đã có mặt toàn cầu thông qua ứng dụng Gemini và AI Mode trong Search cho người dùng cá nhân, cũng như Google AI Studio, API Gemini và Android Studio cho các nhà phát triển. Khách hàng doanh nghiệp có thể truy cập thông qua Gemini Enterprise Agent Platform và Gemini Enterprise. Google cũng xác nhận Gemini 3.5 Pro đang được thử nghiệm nội bộ và dự kiến sẽ được triển khai vào tháng tới.

Với phiên bản này, Google đặt trọng tâm vào khả năng hoạt động độc lập trong lộ trình phát triển AI. Hãng không chỉ cạnh tranh về độ chính xác trong việc trả lời câu hỏi mà còn hướng tới việc phát triển các mô hình có khả năng thực hiện các hành động như đặt lịch hẹn, viết và chạy mã, quản lý quy trình làm việc… với sự can thiệp tối thiểu từ người dùng. Sự xuất hiện của Gemini 3.5 Pro vào tháng tới hứa hẹn mở ra nhiều điều thú vị trong tầm nhìn phát triển AI của Google.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
