Lộ diện Gemini Spark: 'Vũ khí bí mật' giúp Google lật đổ Claude

Một tính năng mang tính cách mạng của Gemini vừa bị rò rỉ trước thềm sự kiện Google I/O 2026, hứa hẹn biến trí tuệ nhân tạo từ một thứ chỉ biết "trả lời câu hỏi" thành một cộng sự có khả năng tự động xử lý mọi tác vụ văn phòng.

Gemini sắp chuyển mình từ chatbot sang tác nhân AI

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ từ việc AI phản hồi câu lệnh sang việc AI thay thế con người thực hiện các tác vụ phức tạp (AI Agent). Trong bối cảnh Anthropic đang gặt hái nhiều thành công với Claude Cowork và các công cụ nguồn mở có thể điều khiển máy tính, Google đã âm thầm chuẩn bị một đòn đáp trả nặng ký mang tên Gemini Spark.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ các chuyên gia săn tin công nghệ trên mạng xã hội X (Twitter), một tùy chọn kích hoạt ẩn của Spark đã bất ngờ xuất hiện trong menu mở rộng của ứng dụng Gemini trên hệ điều hành Android. Khác với các phiên bản trước đây vốn chỉ hoạt động bó hẹp trong khung chat, Gemini Spark đóng vai trò như một người trợ lý thường trực, có quyền can thiệp và thực hiện các quy trình công việc đa bước (multi-step workflows) liên ứng dụng mà không cần đến sự giám sát liên tục từ con người.

Gemini Spark sắp ra mắt để đe dọa trực diện Claude Cowork ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sức mạnh dọn dẹp Gmail và tạo 'kỹ năng' chuyên biệt

Các ảnh chụp màn hình rò rỉ cho thấy Gemini Spark có thể truy cập sâu vào hệ sinh thái Google Workspace để thực hiện những việc mà trước đây người dùng phải làm thủ công. AI này có thể tự động quét và dọn sạch các thư rác, tin quảng cáo trong một hộp thư Gmail lộn xộn, tự động tổng hợp tài liệu và ghi chú để chuẩn bị cho các cuộc họp quan trọng, hoặc biên soạn một bản tin tức cá nhân hóa mỗi buổi sáng dựa trên thói quen của chủ nhân.

Đặc biệt, Spark cho phép người dùng thiết lập các kỹ năng chuyên biệt. Tính năng này hoạt động tương tự như Projects của đối thủ Claude, cho phép người dùng cài đặt một khung hướng dẫn cố định cho các công việc có tính chất lặp đi lặp lại, và AI sẽ tự động điều chỉnh linh hoạt dựa trên các biến số mới từ câu lệnh. Thậm chí, các nguồn tin cho biết Spark còn có thể điều khiển trình duyệt Chrome và truy cập vào các tệp tin lưu trữ cục bộ trên máy tính để thu thập dữ liệu, tối ưu hóa tối đa năng suất làm việc.

Chờ đợi màn bùng nổ tại Google I/O 2026

Mặc dù tính năng điều khiển toàn bộ hệ thống máy tính của Spark hiện vẫn còn một vài giới hạn so với Claude Cowork, nhưng đây rõ ràng là một bước đi chiến lược của Google nhằm giữ chân người dùng trong hệ sinh thái Workspace khổng lồ của mình.

Với việc đợt rò rỉ này diễn ra ngay trước thềm sự kiện công nghệ lớn nhất năm - Google I/O 2026 dự kiến tổ chức vào tuần tới, giới mộ điệu hoàn toàn có thể tin rằng Google sẽ biến Gemini Spark thành tâm điểm của sân khấu, chính thức khơi mào cho kỷ nguyên của các trợ lý AI tự hành toàn năng thế hệ mới.