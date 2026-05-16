Claude giúp mở khóa ví Bitcoin chứa 400.000 USD bị khóa suốt 11 năm

Phong Đỗ
16/05/2026 09:37 GMT+7

Đổi mật khẩu ví Bitcoin trong cơn say thuốc, 11 năm sau tìm lại được kho báu nhờ 'siêu trí tuệ' Claude.

Theo TechSpot, một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra trong cộng đồng tiền điện tử khi một chủ sở hữu Bitcoin (BTC) may mắn đã lấy lại được số tài sản trị giá 400.000 USD (khoảng 10,5 tỉ đồng) nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo Claude, sau hơn một thập kỷ tuyệt vọng vì quên mật khẩu.

Claude đã giúp giải mã ví Bitcoin bị khóa như thế nào?

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 11 năm trước, khi người dùng có biệt danh cprkrn vô tình tự khóa mình khỏi ví điện tử chứa 5 BTC. Trong một lần không tỉnh táo vì sử dụng chất kích thích, anh đã thay đổi mật khẩu ví và hoàn toàn quên mất nó ngay sau đó. Suốt hơn một thập kỷ, số Bitcoin này - được mua khi giá chỉ khoảng 250 USD - vẫn nằm yên bất động, trong khi giá trị của chúng đã tăng phi mã lên mức 400.000 USD.

Cách AI Claude mở khóa ví Bitcoin chứa 400.000 USD bị khóa suốt 11 năm - Ảnh 1.

Bài viết của người mở khóa ví BTC nhờ AI Claude

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù đã thử mọi cách, gồm cả việc sử dụng các công cụ chuyên dụng để thực hiện tới 3.500 tỉ lần thử mật khẩu, cprkrn vẫn không thể truy cập lại tài sản của mình. Bước ngoặt chỉ đến khi anh quyết định nạp toàn bộ dữ liệu máy tính cũ từ thời đại học vào mô hình ngôn ngữ lớn Claude của Anthropic để tìm kiếm sự trợ giúp.

Bằng khả năng phân tích dữ liệu tiên tiến, Claude AI đã phát hiện ra một tệp sao lưu ví cũ từ năm 2019 chính là mảnh ghép còn thiếu. Trí tuệ nhân tạo này phát hiện ra một lỗi trong cấu hình mật khẩu, khiến các nỗ lực khôi phục thủ công trước đó đều đi vào ngõ cụt. Sau khi sửa lỗi theo phân tích của AI, ví đã chính thức được giải mã thành công trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân.

Quá phấn khích, cprkrn đã gửi lời cảm ơn nồng nhiệt tới Anthropic và CEO Dario Amodei trên mạng xã hội X. Câu chuyện này không chỉ là một giai thoại tích cực hiếm hoi về AI mà còn là lời nhắc nhở về việc hàng tỉ USD giá trị Bitcoin vẫn đang bị 'kẹt' vĩnh viễn chỉ vì con người vốn thường làm mất mật khẩu và ổ cứng.

Bí ẩn 17 năm về cha đẻ Bitcoin dần sáng tỏ qua những email cũ

Cuộc điều tra chuyên sâu kéo dài hơn một năm của New York Times hé lộ một ứng viên sáng giá cho danh tính thực sự của "cha đẻ Bitcoin" Satoshi Nakamoto.

