Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

48% mật khẩu trên thế giới có thể 'bay màu' trong 60 giây

Phong Đỗ
Phong Đỗ
09/05/2026 08:19 GMT+7

Chỉ cần 1 phút để tin tặc 'dọn sạch' tài khoản: Sự thật về mật khẩu 8 ký tự mà bạn chưa biết.

Một nghiên cứu chấn động vừa được Kaspersky công bố cho thấy, với sự hỗ trợ của các dòng GPU đời mới, gần một nửa số mật khẩu hiện nay đã trở nên 'mỏng manh' đến mức có thể bị bẻ khóa chỉ trong nháy mắt.

Nên dùng mật khẩu ít nhất 15 ký tự

Nếu bạn đang tự tin rằng mật khẩu của mình là an toàn? Hãy suy nghĩ lại. Các chuyên gia bảo mật vừa cho biết có tới 48% mật khẩu toàn cầu có thể bị 'bẻ gãy' trong chưa đầy 1 phút. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên 231 triệu dữ liệu thực tế bị rò rỉ trên Dark Web từ năm 2023 đến nay.

48% mật khẩu trên thế giới có thể 'bay màu' trong 60 giây - Ảnh 1.

Gần một nửa số mật khẩu trên thế giới có thể bị bẻ khóa dễ dàng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WISDOMPLEXUS

Sử dụng một chiếc card đồ họa RTX 5090 thế hệ mới, nhóm nghiên cứu tại Kaspersky đã chứng minh rằng các rào cản bảo mật truyền thống đang dần trở nên vô nghĩa. Chỉ trong vòng 1 giờ, tỷ lệ mật khẩu bị khuất phục lên tới 60%. Và nếu kẻ tấn công chịu đầu tư thêm tiền để thuê sức mạnh tính toán đám mây, thì hầu như không có mật khẩu ngắn nào có thể sống sót.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu ớt này là thói quen đặt mật khẩu dưới 8 ký tự và sử dụng các mẫu ký tự dễ đoán. Thậm chí, việc thêm ký tự đặc biệt "@" cũng không còn an toàn như chúng ta tưởng, vì cứ 10 người thì có 1 người chọn ký tự này, khiến nó trở thành mục tiêu ưu tiên của các thuật toán dò tìm.

Theo các chuyên gia, quy tắc "8 ký tự" đã hoàn toàn lỗi thời. Để đối đầu với các siêu máy tính của tin tặc, mật khẩu ngày nay cần đạt độ dài tối thiểu là 15 ký tự. Độ dài chính là 'tấm khiên' vững chắc nhất, làm nản lòng những kẻ tấn công kiên trì nhất.

Ngoài ra, tình trạng tái sử dụng mật khẩu cũ cho nhiều tài khoản khác nhau đang ở mức báo động. Khi một tài khoản bị lộ, toàn bộ thông tin số của người dùng sẽ sụp đổ theo hiệu ứng domino.

Làm thế nào để không trở thành nạn nhân?

Để bảo vệ bản thân, người dùng được khuyến cáo nên chuyển sang sử dụng Passkey - công nghệ chống giả mạo hiệu quả hơn hẳn mật khẩu truyền thống. Bên cạnh đó, việc bật xác thực hai yếu tố (MFA) và sử dụng các trình quản lý mật khẩu chuyên dụng là điều bắt buộc trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

Tin liên quan

Hơn 100.000 người dùng Chrome đang bị theo dõi và đánh cắp mật khẩu

Hơn 100.000 người dùng Chrome đang bị theo dõi và đánh cắp mật khẩu

Hàng loạt tiện ích mở rộng 'vượt rào' Chrome Web Store để đánh cắp dữ liệu người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

MFA Kaspersky mật khẩu tin tặc bẻ khóa mật khẩu Card đồ họa dò tìm mật khẩu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận