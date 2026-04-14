Đối thủ AI của Copilot sắp được tích hợp vào Microsoft Word

Phong Đỗ
14/04/2026 11:40 GMT+7

Không cần Copilot, người dùng Word sắp có thêm một trợ lý thông minh mang tên Claude.

Theo TechRadar, Anthropic vừa tung ra tiện ích bổ sung (add-in) mới, tích hợp trực tiếp trợ lý AI Claude vào Microsoft Word. Động thái này biến Claude trở thành đối thủ trực tiếp của Microsoft Copilot ngay trên chính 'sân nhà' của gã khổng lồ phần mềm, cung cấp cho người dùng một công cụ thay thế để xử lý văn bản, tóm tắt và phân tích dữ liệu.

Microsoft Word sắp có thể vận hành song song với trí thông minh của AI Claude

Microsoft Word sắp thông minh hơn với AI Claude

Khác với chiến lược phủ sóng đại trà của Copilot, Claude chọn hướng đi tập trung vào các ngách công việc có giá trị cao và yêu cầu độ chính xác tuyệt đối, cụ thể:

  • Phân tích tài liệu chuyên sâu: Đọc hiểu các văn bản dài, phức tạp và có nhiều mục nhỏ.
  • Xử lý luồng thảo luận: Trực tiếp làm việc với các chuỗi bình luận trong tài liệu.
  • Bảo toàn định dạng: Chỉnh sửa các điều khoản nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc định dạng, cách đánh số và kiểu trình bày (style).

Điểm nổi bật của add-in này là khả năng hiển thị các chỉnh sửa dưới dạng Tracked Changes (giám sát những thay đổi trong tài liệu). Điều này giúp nhân sự trong ngành luật và tài chính dễ dàng kiểm soát, phê duyệt hoặc từ chối các thay đổi do AI đề xuất mà không sợ bị lẫn lộn nội dung gốc.

Hiện tại, add-in khả dụng trên Windows, macOS và phiên bản Web. Tuy nhiên, Anthropic mới chỉ giới hạn triển khai bản Beta cho các gói tài khoản Team và Enterprise.

Bên cạnh Word, Anthropic đang đẩy mạnh việc nhúng Claude vào hệ sinh thái Microsoft 365 và Google Workspace. Hiện hãng đã có tiện ích cho Google Sheets và khả năng kết nối dữ liệu từ Google Calendar, Drive, Gmail để tăng cường ngữ cảnh cho các phản hồi của chatbot.

