Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft tối giản thao tác quen thuộc nhất trong Word

Kiến Văn
Kiến Văn
10/01/2026 16:20 GMT+7

Microsoft đang bổ sung một thay đổi đáng chú ý cho Word, ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất trong bộ Office.

Theo đó, Microsoft thử nghiệm cách tạo siêu liên kết mới trên Word nhằm rút ngắn thao tác và tăng tốc quá trình chỉnh sửa tài liệu.

Trước đây, người dùng Word phải mở hộp thoại "Insert Hyperlink" hoặc dựa vào tính năng tự động chuyển đổi các URL đã nhập. Một lựa chọn khác là bôi đen văn bản, nhấp chuột phải và chọn "Hyperlink" để dán địa chỉ web, email hoặc đường dẫn tệp. Word trên nền web từng hỗ trợ linh hoạt hơn, cho phép liên kết tới tiêu đề, dấu trang hoặc trang ngoài.

Microsoft tối giản thao tác quen thuộc nhất trong Word - Ảnh 1.

Microsoft muốn rút ngắn thời gian gắn liên kết vào văn bản trong Word

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giờ đây, với bản nâng cấp mới mà Microsoft áp dụng cho Word, người dùng có thể dán liên kết trực tiếp lên đoạn văn bản đã chọn trong Word trên web, Windows và macOS. Khi đó, đoạn văn bản sẽ lập tức trở thành siêu liên kết mà không cần qua bất kỳ hộp thoại trung gian nào. Đây được xem là một trong những thao tác được sử dụng thường xuyên nhất khi soạn thảo, từ trích dẫn nguồn, chèn tài liệu tham khảo đến chia sẻ tài nguyên làm việc.

Bản cập nhật nhỏ nhưng 'đáng tiền' của Microsoft Word

Jenny Ye, quản lý sản phẩm nhóm Word tại Microsoft, cho biết việc thêm liên kết cần được thực hiện nhanh và liền mạch hơn. Cách làm mới giúp giảm số lần nhấp chuột, cho phép người dùng tập trung vào nội dung thay vì các bước định dạng.

Về cơ bản, thao tác mới chỉ gồm ba bước: Sao chép liên kết, bôi chọn văn bản trong Word và dán. Văn bản sẽ tự động chuyển thành siêu liên kết, vì vậy tính năng được Microsoft gọi là "dán đè".

Microsoft cho biết, trên Word dành cho web, tính năng nói trên đã được kích hoạt. Với Word trên Windows, bản cập nhật áp dụng cho phiên bản 2511 (Build 19530.20006) trở lên, còn trên macOS là phiên bản 16.104 (Build 25120915) trở lên.

Tin liên quan

Microsoft tích hợp AI thế hệ mới vào Office, Word và Excel sắp 'tự suy nghĩ'

Microsoft tích hợp AI thế hệ mới vào Office, Word và Excel sắp 'tự suy nghĩ'

Microsoft mang sức mạnh AI (trí tuệ nhân tạo) của GPT-5 và Claude đến với bộ ứng dụng Office.

Khám phá thêm chủ đề

Word Microsoft tính năng mới Siêu liên kết bản cập nhật Microsoft Office
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận