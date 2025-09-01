CEO Google bị cảnh cáo vì Gmail

Theo TechCrunch, căng thẳng giữa chính phủ Mỹ và các ông lớn công nghệ lại leo thang khi Chủ tịch Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) vừa gửi một lá thư cảnh báo trực tiếp đến CEO Google, cáo buộc bộ lọc thư rác của Gmail có hành vi "thiên vị đảng phái" và đe dọa sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức.

Bộ lọc thư rác của Gmail bị tố hoạt động thiên vị

Trong một động thái mới nhất, ông Andrew Ferguson, Chủ tịch FTC, đã công khai bày tỏ quan ngại sâu sắc về cách Alphabet (công ty mẹ của Google) quản lý Gmail. Ông cho rằng nền tảng email phổ biến nhất thế giới này có thể đang cố tình chặn các email từ Đảng Cộng hòa, gây ra hiệu ứng chính trị bất lợi.

Bộ lọc thư rác của Gmail bị tố thiên vị đảng phái chính trị ở Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHCRUNCH

Cụ thể, trong lá thư gửi đến CEO Sundar Pichai, ông Ferguson đã trích dẫn khiếu nại từ một công ty tư vấn của Đảng Cộng hòa. Công ty này tố cáo các email chứa liên kết đến nền tảng gây quỹ của Đảng Cộng hòa (WinRed) thường xuyên bị Gmail đẩy vào hòm thư rác, trong khi các email tương tự từ nền tảng của Đảng Dân chủ (ActBlue) lại không bị như vậy.

Ông Ferguson cảnh báo rằng nếu các bộ lọc này "ngăn cản người Mỹ nhận được thông điệp họ mong đợi", hành vi đó có thể vi phạm Đạo luật FTC về thương mại không công bằng và lừa đảo. Ông nhấn mạnh điều này có thể dẫn đến "một cuộc điều tra của FTC và hành động thực thi pháp lý tiềm tàng" nhắm vào Google.

Đáp lại lời cáo buộc, một phát ngôn viên của Google khẳng định bộ lọc của họ hoạt động dựa trên các "tín hiệu khách quan" như hành vi báo cáo spam của người dùng, chứ không phải dựa trên ý thức hệ chính trị. "Chúng tôi áp dụng phương pháp này một cách công bằng cho tất cả người gửi", người phát ngôn cho biết và nói thêm rằng Google sẽ xem xét lá thư và mong muốn đối thoại một cách xây dựng.