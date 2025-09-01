Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

CEO Google bị cảnh cáo vì Gmail

Phong Đỗ
Phong Đỗ
01/09/2025 13:12 GMT+7

Bộ lọc thư rác của Gmail đang bị cáo buộc thiên vị trong chính trị, CEO Google nhận thư cảnh cáo từ chủ tịch FTC.

Theo TechCrunch, căng thẳng giữa chính phủ Mỹ và các ông lớn công nghệ lại leo thang khi Chủ tịch Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) vừa gửi một lá thư cảnh báo trực tiếp đến CEO Google, cáo buộc bộ lọc thư rác của Gmail có hành vi "thiên vị đảng phái" và đe dọa sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức.

Bộ lọc thư rác của Gmail bị tố hoạt động thiên vị

Trong một động thái mới nhất, ông Andrew Ferguson, Chủ tịch FTC, đã công khai bày tỏ quan ngại sâu sắc về cách Alphabet (công ty mẹ của Google) quản lý Gmail. Ông cho rằng nền tảng email phổ biến nhất thế giới này có thể đang cố tình chặn các email từ Đảng Cộng hòa, gây ra hiệu ứng chính trị bất lợi.

CEO Google bị cảnh cáo vì Gmail - Ảnh 1.

Bộ lọc thư rác của Gmail bị tố thiên vị đảng phái chính trị ở Mỹ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHCRUNCH

Cụ thể, trong lá thư gửi đến CEO Sundar Pichai, ông Ferguson đã trích dẫn khiếu nại từ một công ty tư vấn của Đảng Cộng hòa. Công ty này tố cáo các email chứa liên kết đến nền tảng gây quỹ của Đảng Cộng hòa (WinRed) thường xuyên bị Gmail đẩy vào hòm thư rác, trong khi các email tương tự từ nền tảng của Đảng Dân chủ (ActBlue) lại không bị như vậy.

Ông Ferguson cảnh báo rằng nếu các bộ lọc này "ngăn cản người Mỹ nhận được thông điệp họ mong đợi", hành vi đó có thể vi phạm Đạo luật FTC về thương mại không công bằng và lừa đảo. Ông nhấn mạnh điều này có thể dẫn đến "một cuộc điều tra của FTC và hành động thực thi pháp lý tiềm tàng" nhắm vào Google.

Đáp lại lời cáo buộc, một phát ngôn viên của Google khẳng định bộ lọc của họ hoạt động dựa trên các "tín hiệu khách quan" như hành vi báo cáo spam của người dùng, chứ không phải dựa trên ý thức hệ chính trị. "Chúng tôi áp dụng phương pháp này một cách công bằng cho tất cả người gửi", người phát ngôn cho biết và nói thêm rằng Google sẽ xem xét lá thư và mong muốn đối thoại một cách xây dựng.

Đây không phải là lần đầu tiên Google đối mặt với những cáo buộc tương tự. Phe bảo thủ tại Mỹ từ lâu cho rằng họ bị các nền tảng công nghệ lớn kiểm duyệt và đối xử bất công. Năm 2023, các khiếu nại và một vụ kiện từ Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) với nội dung tương tự đã bị bác bỏ, tuy nhiên RNC dường như đang nỗ lực khôi phục vụ kiện này.

Khám phá thêm chủ đề

Google FTC Đảng dân chủ Gmail Email Vụ kiện CEO hành vi công nghệ
