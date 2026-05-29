Tranh luận chuyện AI thay thế người lao động

Phạm Anh Thư
29/05/2026 05:45 GMT+7

Một số nhân vật nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang có quan điểm khác nhau về tác động của AI với thị trường lao động.

Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman hôm 26.5 cho rằng AI khó dẫn tới "thảm họa việc làm". Phát biểu ở Hội nghị Ngân hàng Commonwealth của Úc tại Sydney, ông thừa nhận các đánh giá về tốc độ phát triển công nghệ AI khá đúng, nhưng lại sai về tác động xã hội và kinh tế. 

Theo Reuters, ông Altman cho rằng yếu tố con người vẫn giữ vai trò quan trọng trong công việc và khó bị AI thay thế hoàn toàn. Ông dẫn trải nghiệm cá nhân khi dùng AI hỗ trợ xử lý liên lạc, nhưng nhận ra ông thực sự quan tâm đến tương tác với mọi người thay vì giao tiếp hoàn toàn qua máy móc.

Trong khi đó, tại hội nghị đạo đức AI ở Vatican cuối tuần trước, ông Chris Olah, nhà đồng sáng lập Công ty Anthropic, nhắc lại cảnh báo của CEO Dario Amodei rằng AI có khả năng thay thế lao động con người trên quy mô lớn, theo trang Axios

Một số thông tin mới củng cố cho lập luận trên. Ngân hàng Standard Chartered (Anh) cho biết sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân sự đến năm 2030 khi AI thay thế nhiều vị trí hành chính. Meta đã sa thải gần 8.000 nhân viên trong bối cảnh dự kiến chi ít nhất 125 tỉ USD cho đầu tư AI năm 2026. Trong khi đó, công ty mẹ của Snapchat cắt giảm khoảng 1.000 việc làm và khẳng định AI đang giúp nâng cao lợi nhuận. Theo bà Sophia Velastegui, cựu Giám đốc AI của Microsoft, chi phí phát triển AI rất lớn nên doanh nghiệp buộc phải tái cơ cấu nhân sự để bù đắp cho đầu tư công nghệ.

Dù vậy, Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang bác bỏ quan điểm cho rằng AI là nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng sa thải. Trả lời Channel News Asia ngày 26.5, ông cho rằng nhiều doanh nghiệp đang "quá dễ dàng" lấy AI làm lý do biện minh việc cắt giảm nhân sự. Theo ông Huang, AI chỉ mới thực sự hiệu quả trong khoảng nửa năm gần đây nên việc thổi phồng nguy cơ thay thế con người là thiếu trách nhiệm dẫn đến tâm lý hoang mang không cần thiết.

