Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Vì sao gã khổng lồ chip Mỹ đầu tư 150 tỉ USD/năm vào Đài Loan?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/05/2026 15:28 GMT+7

Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn chip Nvidia ở Mỹ ngày 27.5 thông báo sẽ tăng đầu tư vào Đài Loan lên 150 tỉ USD/năm, mô tả hòn đảo này là 'trung tâm của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo'.

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang hôm nay 27.5 nói rằng "Đài Loan đang bùng nổ" và khoản đầu tư của tập đoàn, tăng từ 100 tỉ USD, sẽ "thúc đẩy một hệ sinh thái đáng kinh ngạc ở đây", theo AFP.

Vì sao gã khổng lồ chip Mỹ đầu tư 150 tỉ USD/năm vào Đài Loan?- Ảnh 1.

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu tại hội nghị toàn công ty được tổ chức ở Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 27.5

Ảnh: AFP

Nền kinh tế vùng lãnh thổ Đài Loan đã tăng trưởng cao vào năm ngoái nhờ xuất khẩu phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh khi các chính phủ và công ty trên thế giới đổ hàng trăm tỉ USD vào việc phát triển công nghệ này.

"Cách đây 4-5 năm, Nvidia đã chi khoảng 10-15 tỉ USD/năm ở Đài Loan. Bây giờ, chúng tôi đang chi từ 100 đến 150 tỉ USD/năm ở Đài Loan", ông Huang phát biểu tại Đài Bắc, nơi tập đoàn này đang xây dựng một văn phòng mới.

Ông nói tiếp: "Đài Loan là tâm điểm của cuộc cách mạng AI... Đây là nơi sản xuất các hệ thống. Đây là nơi tạo ra các siêu máy tính AI".

Ông Huang cho biết thêm Nvidia "sẽ tiếp tục phát triển" tại Đài Loan, nơi văn phòng mới của họ có thể phục vụ khoảng 4.000 kỹ sư. "Đây sẽ là trung tâm sản xuất, công nghệ, điện tử của thế giới trong một thời gian dài sắp tới", ông Huang dự đoán.

"Chúng tôi sẽ ở đây để hỗ trợ, hợp tác với hệ sinh thái của mình, hợp tác kỹ thuật với các đối tác trong hệ sinh thái và hỗ trợ họ phát triển. Vì vậy, đây sẽ là một địa điểm rất quan trọng đối với chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Trong tuần trước, Nvidia công bố doanh thu quý kỷ lục 81,6 tỉ USD, vượt xa các dự báo, nhờ nhu cầu không ngừng tăng cao đối với phần cứng AI của tập đoàn này. Lợi nhuận ròng tăng vọt lên 58,3 tỉ USD, gấp hơn 3 lần so với 18,8 tỉ USD cùng kỳ năm trước.

Vào cuối tháng 10.2025, Nvidia đã trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt mức định giá 5.000 tỉ USD, cột mốc mới nhất của gã khổng lồ AI khi cổ phiếu tăng trưởng theo cấp số nhân trong thập niên qua, theo tạp chí Forbes.

Tin liên quan

Trung Quốc vượt qua Mỹ về đầu tư vào Đức

Trung Quốc vượt qua Mỹ về đầu tư vào Đức

Một báo cáo mới của chính phủ Đức cho thấy trong năm 2025, Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Đức.

Samsung đầu tư 310 tỉ USD để mở rộng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang 'sụp hầm'?

Khám phá thêm chủ đề

Gã khổng lồ chip Mỹ đầu tư 150 tỉ USD/năm vào Đài Loan Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang AI siêu máy tính AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận