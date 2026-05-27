Vì sao gã khổng lồ chip Mỹ đầu tư 150 tỉ USD/năm vào Đài Loan?

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang hôm nay 27.5 nói rằng "Đài Loan đang bùng nổ" và khoản đầu tư của tập đoàn, tăng từ 100 tỉ USD, sẽ "thúc đẩy một hệ sinh thái đáng kinh ngạc ở đây", theo AFP.

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu tại hội nghị toàn công ty được tổ chức ở Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 27.5 Ảnh: AFP

Nền kinh tế vùng lãnh thổ Đài Loan đã tăng trưởng cao vào năm ngoái nhờ xuất khẩu phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh khi các chính phủ và công ty trên thế giới đổ hàng trăm tỉ USD vào việc phát triển công nghệ này.

"Cách đây 4-5 năm, Nvidia đã chi khoảng 10-15 tỉ USD/năm ở Đài Loan. Bây giờ, chúng tôi đang chi từ 100 đến 150 tỉ USD/năm ở Đài Loan", ông Huang phát biểu tại Đài Bắc, nơi tập đoàn này đang xây dựng một văn phòng mới.

Ông nói tiếp: "Đài Loan là tâm điểm của cuộc cách mạng AI... Đây là nơi sản xuất các hệ thống. Đây là nơi tạo ra các siêu máy tính AI".

Ông Huang cho biết thêm Nvidia "sẽ tiếp tục phát triển" tại Đài Loan, nơi văn phòng mới của họ có thể phục vụ khoảng 4.000 kỹ sư. "Đây sẽ là trung tâm sản xuất, công nghệ, điện tử của thế giới trong một thời gian dài sắp tới", ông Huang dự đoán.

"Chúng tôi sẽ ở đây để hỗ trợ, hợp tác với hệ sinh thái của mình, hợp tác kỹ thuật với các đối tác trong hệ sinh thái và hỗ trợ họ phát triển. Vì vậy, đây sẽ là một địa điểm rất quan trọng đối với chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Trong tuần trước, Nvidia công bố doanh thu quý kỷ lục 81,6 tỉ USD, vượt xa các dự báo, nhờ nhu cầu không ngừng tăng cao đối với phần cứng AI của tập đoàn này. Lợi nhuận ròng tăng vọt lên 58,3 tỉ USD, gấp hơn 3 lần so với 18,8 tỉ USD cùng kỳ năm trước.

Vào cuối tháng 10.2025, Nvidia đã trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt mức định giá 5.000 tỉ USD, cột mốc mới nhất của gã khổng lồ AI khi cổ phiếu tăng trưởng theo cấp số nhân trong thập niên qua, theo tạp chí Forbes.