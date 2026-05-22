Thế giới Kinh tế thế giới

Trung Quốc vượt qua Mỹ về đầu tư vào Đức

Văn Khoa
22/05/2026 16:20 GMT+7

Một báo cáo mới của chính phủ Đức cho thấy trong năm 2025, Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Đức.

Trong báo cáo thường niên được công bố hôm 21.5, Cơ quan Phát triển Kinh tế và Thương mại quốc tế (GTAI) của chính phủ Đức cho hay nước này ghi nhận 228 dự án xây dựng mới và mở rộng từ các công ty Trung Quốc, so với 206 dự án từ Mỹ. Những nguồn đầu tư nước ngoài hàng đầu được xếp hạng tiếp theo là Thụy Sĩ, Anh và Hà Lan.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự cuộc họp của Ủy ban tư vấn về quan hệ kinh tế Trung Quốc - Đức tại Bắc Kinh vào ngày 25.2

Ảnh: AFP

Đức đã ghi nhận tổng cộng 1.564 dự án FDI trong năm ngoái, giảm 9,3% so với năm trước. Khối Liên minh châu Âu (EU) chiếm 33% tổng vốn FDI được ghi nhận tại Đức, vượt cả Trung Quốc và Mỹ, tờ South China Morning Post hôm nay 22.5 dẫn báo cáo đưa tin.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào Đức trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 2. "Chúng tôi muốn có việc làm ở Đức thông qua đầu tư của Trung Quốc", ông Merz nói khi tham dự diễn đàn kinh doanh với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh chính phủ của ông đã dành nhiều tháng để cải thiện môi trường đầu tư của Đức, và muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào những lĩnh vực như ô tô, máy móc, hóa chất, năng lượng và xe điện.

Các công ty Trung Quốc đang ồ ạt chuyển sang châu Âu khi họ tìm cách mở rộng sang thị trường EU trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu và muốn tránh các rào cản của châu Âu như thuế quan đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.

Trong khi đó, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xấu đi và những vấn đề ở Đức như chi phí năng lượng cao đang khiến các công ty Mỹ phải cân nhắc kỹ trước khi thâm nhập thị trường này.

Theo một báo cáo do Phòng Thương mại Mỹ tại Đức công bố vào tháng 11.2025, chỉ có 27% các công ty Mỹ xem Đức là địa điểm kinh doanh hấp dẫn. Các công ty Mỹ cho rằng có những thách thức ở Đức như chi phí năng lượng và lao động cao, và chính phủ nước này cần điều chỉnh chính sách kinh tế và công nghiệp cũng như chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
