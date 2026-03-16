Trung Quốc dẫn đầu về số bằng sáng chế công nghệ chống drone

Với 82 trong tổng số 126 bằng sáng về công nghệ chống drone được đăng ký trên toàn thế giới, tính đến tháng 3.2025, Trung Quốc đã thống trị bảng xếp hạng của công ty luật về sở hữu trí tuệ Mathys and Squire (Anh). Trong số đó, Mỹ chỉ chiếm 22 bằng sáng chế chống drone và Hàn Quốc có 6.

Thiết bị gây nhiễu chống drone cầm tay Skydend Hunter được trưng bày tại sân bay quốc tế Al-Maktoum trong Triển lãm Hàng không Dubai 2025 ở Dubai vào ngày 20.11.2025 Ảnh: AFP

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với lĩnh vực chống drone thể hiện rõ qua sự tăng trưởng, tăng 27% so với 99 bằng sáng chế được đăng ký trong giai đoạn trước.

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy rất nhiều sự đổi mới trong lĩnh vực này từ Trung Quốc", luật sư Andy White của Mathys and Squire nói. Ông lưu ý Trung Quốc đã thực hiện nỗ lực phối hợp để khuyến khích việc đăng ký bằng sáng chế của các doanh nghiệp và cá nhân trong thập niên qua.

Hầu hết các bằng sáng chế về công nghệ chống drone đều liên quan việc gây nhiễu và chặn tín hiệu, với 49 bằng trong giai đoạn 2024-2025. Nhưng thế hệ tiếp theo đã được phát triển, như các hệ thống laser chống drone (39 bằng sáng chế) và hệ thống vi sóng chống drone (24), theo phát hiện của công ty luật Mathys and Squire,

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong một hoặc hai năm nữa, chúng ta thấy (tổng số bằng sáng chế về công nghệ drone) tăng lên đáng kể", ông White nói.

Việc dữ liệu về bằng sáng chế chống drone dừng lại vào tháng 3.2025 có nghĩa là bất kỳ sự phát triển nào sau cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ hôm 28.2 vẫn chưa được ghi nhận, theo AFP.

Drone đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến ở Trung Đông (xảy ra từ ngày 28.2) và cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm qua.

Drone Shahed do Iran thiết kế đã được triển khai rộng rãi trong cuộc xung đột nói trên, theo AFP.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11.3 cho hay các chuyên gia Ukraine về phòng thủ drone đã bắt đầu làm việc tại Qatar, UAE và Ả Rập Xê Út. Họ được giao nhiệm vụ chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều năm đánh chặn drone do Iran thiết kế.