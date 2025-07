Mỹ chấp nhận 'cung điện bay' của Qatar vô điều kiện?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Qatar Soud bin Abdulrahman Al-Thani đã ký bản ghi nhớ (MoU) tiếp nhận "quà tặng vô điều kiện" trên hồi đầu tháng, theo ABC News.

Một chiếc Boeing 747 của Qatar đậu trên đường băng tại sân bay quốc tế Palm Beach (Mỹ) ngày 15.2.2025 ẢNH: AFP

Thỏa thuận này mở đường cho Không quân Mỹ bắt đầu quá trình cải tiến chiếc máy bay Boeing 747-8 trị giá 400 triệu USD - được mệnh danh là "cung điện bay", do Qatar trao tặng ông Trump vào đầu năm nay.

ABC News dẫn bản MoU nêu rõ: "Máy bay được tặng theo tình trạng nguyên trạng, không có bất kỳ bảo đảm hay bảo hành nào, trừ khi có thỏa thuận khác trong các thỏa thuận trong tương lai".

"Việc tặng máy bay là vô điều kiện và Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sử dụng hoặc xử lý máy bay theo quyết định riêng của mình, theo bất kỳ cách nào mà họ cho là phù hợp, miễn là việc sử dụng hoặc xử lý đó vẫn tuân thủ luật pháp Mỹ", theo bản MoU.

Chi phí nâng cấp chiếc máy bay sang trọng do Qatar tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ lên tới 934 triệu USD hoặc hơn, theo The New York Times dẫn nguồn từ Không quân Mỹ. ABC News dẫn lời Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink nói với các nhà lập pháp rằng chi phí để tân trang máy bay phản lực sẽ được lấy từ chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel.

Đầu năm nay, các nguồn tin nói với ABC News cho hay rằng sau khi Tổng thống Trump rời nhiệm sở, "cung điện bay" sẽ được chuyển giao quyền sở hữu cho quỹ thư viện của ông.

Việc tiếp nhận máy bay từ Qatar đã vấp phải làn sóng tranh cãi mạnh mẽ từ giới chức Mỹ. "Tại sao chúng ta lại yêu cầu người dân Mỹ chi hơn 1 tỉ USD cho một chiếc máy bay mà sau đó chỉ được sử dụng trong vài tháng rồi chuyển thẳng cho tổng thống? Nghe có vẻ không phải là cách sử dụng tiền thuế của người dân một cách khôn ngoan", Thượng nghị sĩ Chris Murphy phát biểu trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 6.

"Càng tìm hiểu về thỏa thuận này, chúng ta càng thấy nó đáng lo ngại", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen nói với The New York Times. Bà cảnh báo việc chấp nhận một máy bay nước ngoài làm Không lực Một có thể kéo theo "hệ lụy an ninh nghiêm trọng".