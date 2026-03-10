Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ chỉ định Afghanistan là 'quốc gia giam giữ trái phép'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/03/2026 09:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay Washington đã chỉ định Afghanistan là 'quốc gia bảo trợ giam giữ trái pháp luật', đồng thời yêu cầu chính quyền Taliban thả 2 công dân Mỹ và chấm dứt cái gọi là 'ngoại giao con tin'.

Trong tuyên bố ngày 10.3, Ngoại trưởng Rubio cáo buộc Taliban sử dụng các chiến thuật "bắt cóc để đòi tiền chuộc hoặc gây sức ép chính sách", khiến công dân Mỹ và người nước ngoài không còn an toàn khi đến Afghanistan.

"Lực lượng Taliban cần phải thả ông Dennis Coyle, ông Mahmoud Habibi và tất cả người Mỹ bị giam giữ bất công ở Afghanistan ngay lập tức và cam kết chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng chiến thuật ngoại giao bắt con tin", theo AFP dẫn lời ông Rubio.

- Ảnh 1.

Lực lượng Taliban chất đạn dược lên xe gần biên giới Torkham, Afghanistan ngày 27.2.2026

ẢNH: REUTERS

Ông Habibi, doanh nhân Mỹ gốc Afghanistan từng giữ chức Giám đốc hàng không dân dụng Afghanistan, bị bắt tại Kabul vào tháng 8.2022 cùng nhiều nhân viên công ty viễn thông. Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin giúp trả tự do cho ông. Trong khi đó, ông Coyle - một học giả đến từ Colorado (Mỹ) - bị bắt giữ vào tháng 1.2025 sau hơn 2 thập niên làm việc tại Afghanistan.

Động thái này diễn ra hơn một tuần sau khi Iran trở thành quốc gia đầu tiên bị đưa vào danh sách "giam giữ trái pháp luật" mới của Mỹ, được thiết lập theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 9.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 9.3, Đại sứ Mỹ Mike Waltz kêu gọi đánh giá lại hiệu quả viện trợ quốc tế cho Afghanistan trong bối cảnh Taliban vẫn duy trì nhiều chính sách cứng rắn.

Theo Chương trình lương thực thế giới (WFP), hơn 17 triệu người Afghanistan - khoảng 1/3 dân số - đang đối mặt tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Liên Hiệp Quốc đặt mục tiêu hỗ trợ 17,5 triệu người vào năm 2026, nhưng hiện mới nhận được khoảng 10% trong số 1,71 tỉ USD kinh phí cần thiết, theo Reuters.

Các quan chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo nếu khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền không được giải quyết, Afghanistan có nguy cơ tiếp tục trở thành nguồn bất ổn khu vực, từ di cư, khủng bố đến buôn bán ma túy.

Tin liên quan

Pakistan và Afghanistan đấu súng dữ dội ở biên giới, hơn 115.000 người sơ tán

Pakistan và Afghanistan đấu súng dữ dội ở biên giới, hơn 115.000 người sơ tán

Các binh sĩ Pakistan và Afghanistan - hai quốc gia láng giềng của Iran - tiếp tục đấu súng tại biên giới, làm tăng thêm sự bất ổn trong khu vực vốn đang xảy ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Ông Trump chỉ trích đồng minh NATO không xông pha lên tuyến đầu tại Afghanistan

Nga tăng cường hợp tác với chính quyền Taliban, nói Mỹ nên giúp tái thiết Afghanistan

Mỹ Afghanistan Taliban Liên Hiệp Quốc
Xem thêm bình luận