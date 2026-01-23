Mỹ chính thức cắt đứt với WHO

Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) ngày 22.1 xác nhận Mỹ đã chính thức cắt đứt với WHO. Toàn bộ tài trợ chính phủ Mỹ cho WHO đã bị chấm dứt và tất cả nhân viên, nhà thầu được cắt cử làm việc với tổ chức này đã bị triệu hồi, theo CNN.

HHS thông báo Mỹ cũng ngừng tham gia các ủy ban, cơ quan lãnh đạo, cấu trúc quản trị và nhóm làm việc kỹ thuật do WHO bảo trợ. Lá cờ Mỹ tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) cũng đã bị tháo xuống trong ngày 22.1.

Logo WHO trên điện thoại với phông nền là lá cờ Mỹ ẢNH: REUTERS

Ông Trump từng cố gắng đưa Mỹ ra khỏi WHO trong nhiệm kỳ đầu nhưng chưa hoàn thành. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ 2, vị tổng thống ký lệnh hành pháp tuyên bố Mỹ sẽ rời WHO.

Theo luật, Mỹ phải thông báo trước một năm và đóng toàn bộ phí còn nợ trước khi ra đi. Hiện tại, Mỹ còn nợ WHO khoảng 260 triệu USD nhưng giới chuyên gia cho rằng khó có khả năng nước này sẽ trả và WHO cũng khó mà đòi được. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói "người dân Mỹ đã đóng góp quá đủ rồi", theo Reuters. Trước đó, Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho WHO, chiếm khoảng 18% tổng tài trợ.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22.1, một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng nước này đã trao đi nhiều giá trị, tiền bạc và nhân sự nhưng không nhận được lại giá trị đáng kể. Vị này chỉ trích WHO đã hành động "trái với lợi ích Mỹ trong việc bảo vệ công chúng Mỹ", đồng thời lưu ý chưa từng có tổng giám đốc WHO người Mỹ dù xứ cờ hoa là nước đóng góp nhiều nhất.

Trong khi đó, HHS cáo bộ WHO chưa bao giờ thừa nhận thất bại trong đại dịch Covid-19 như trì hoãn công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, không công nhận việc lây lan trong không khí của virus và giảm nhẹ khả năng lây lan từ người không có triệu chứng.

Dù chia tay WHO nhưng Mỹ vẫn sẽ hợp tác với các nước riêng lẻ về giám sát bệnh truyền nhiễm và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc này sẽ tạo ra một hệ thống chắp vá không thể thay thế được WHO. Một số khả cảnh báo việc rút khỏi WHO sẽ khiến Mỹ và thế giới mất khả năng phát hiện các mối đe dọa sinh học tiềm ẩn.