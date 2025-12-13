Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

WHO khẳng định vắc xin không gây tự kỷ

Văn Khoa
Văn Khoa
13/12/2025 05:45 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận không có mối liên hệ giữa vắc xin và tự kỷ, và tiêm chủng đã và đang cứu sống nhiều trẻ em khỏi bệnh tật.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố một phân tích mới của Ủy ban Tư vấn toàn cầu về an toàn vắc xin, trong đó khẳng định không có mối liên hệ nào giữa các vắc xin và tự kỷ, trái ngược với những lý thuyết đang được lan truyền ở Mỹ, theo AFP ngày 12.12. Ủy ban này đã xem xét 31 nghiên cứu ở nhiều quốc gia trong vòng 15 năm liên quan các loại vắc xin có chứa thiomersal (chất bảo quản ngăn ngừa nhiễm khuẩn và nấm trong các lọ vắc xin đa liều) và chất bổ trợ nhôm.

- Ảnh 1.

Một đứa trẻ ở Mexico được tiêm vắc xin sởi

Ảnh: AFP

"Ủy ban kết luận bằng chứng cho thấy không có mối liên hệ nào giữa vắc xin và tự kỷ, kể cả vắc xin có chứa nhôm hay thiomersal", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh. Ông nói các vắc xin có thể gây tác dụng phụ, nhưng tự kỷ không phải là tác dụng phụ của vắc xin.

WHO công bố phân tích mới không lâu sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sửa đổi trang web của mình với ngôn ngữ làm suy yếu lập trường dựa trên cơ sở khoa học trước đây của CDC rằng tiêm chủng không gây ra tự kỷ. Việc sửa đổi này diễn ra trong lúc Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F.Kennedy Jr. lên tiếng chống vắc xin và đưa ra những tuyên bố không chính xác về mối liên hệ giữa vắc xin và tự kỷ, theo AFP.

Ông Tedros còn khẳng định trong 25 năm qua, tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm từ 11 triệu ca mỗi năm xuống còn 4,8 triệu ca, và tiêm chủng là tác nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này. "Vắc xin cứu sống nhiều người khỏi khoảng 30 loại bệnh khác nhau, như bệnh sởi, ung thư cổ tử cung, sốt rét và nhiều bệnh khác", ông nói. 

Tin liên quan

WHO lần đầu ban hành hướng dẫn toàn cầu chống vô sinh

WHO lần đầu ban hành hướng dẫn toàn cầu chống vô sinh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28.11 lần đầu tiên công bố các hướng dẫn cải thiện việc phòng ngừa, phát hiện và điều trị vô sinh, căn bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu, theo AFP.

WHO cảnh báo tình hình dịch tả toàn cầu

WHO cảnh báo ‘bệnh chảy máu mắt’ lan khắp vùng châu Phi, 8 người chết

Khám phá thêm chủ đề

WHO vắc xin trẻ tự kỷ Tổ chức y tế thế giới Nhiễm khuẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận