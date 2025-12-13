WHO khẳng định vắc xin không gây tự kỷ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố một phân tích mới của Ủy ban Tư vấn toàn cầu về an toàn vắc xin, trong đó khẳng định không có mối liên hệ nào giữa các vắc xin và tự kỷ, trái ngược với những lý thuyết đang được lan truyền ở Mỹ, theo AFP ngày 12.12. Ủy ban này đã xem xét 31 nghiên cứu ở nhiều quốc gia trong vòng 15 năm liên quan các loại vắc xin có chứa thiomersal (chất bảo quản ngăn ngừa nhiễm khuẩn và nấm trong các lọ vắc xin đa liều) và chất bổ trợ nhôm.

Một đứa trẻ ở Mexico được tiêm vắc xin sởi Ảnh: AFP

"Ủy ban kết luận bằng chứng cho thấy không có mối liên hệ nào giữa vắc xin và tự kỷ, kể cả vắc xin có chứa nhôm hay thiomersal", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh. Ông nói các vắc xin có thể gây tác dụng phụ, nhưng tự kỷ không phải là tác dụng phụ của vắc xin.

WHO công bố phân tích mới không lâu sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sửa đổi trang web của mình với ngôn ngữ làm suy yếu lập trường dựa trên cơ sở khoa học trước đây của CDC rằng tiêm chủng không gây ra tự kỷ. Việc sửa đổi này diễn ra trong lúc Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F.Kennedy Jr. lên tiếng chống vắc xin và đưa ra những tuyên bố không chính xác về mối liên hệ giữa vắc xin và tự kỷ, theo AFP.

Ông Tedros còn khẳng định trong 25 năm qua, tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm từ 11 triệu ca mỗi năm xuống còn 4,8 triệu ca, và tiêm chủng là tác nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này. "Vắc xin cứu sống nhiều người khỏi khoảng 30 loại bệnh khác nhau, như bệnh sởi, ung thư cổ tử cung, sốt rét và nhiều bệnh khác", ông nói.