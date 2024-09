Tổng giám đốc WHO cáo buộc xe tăng Israel nổ súng vào đoàn cứu trợ

Viết trên mạng xã hội X, ông Tedros nói rằng, vào ngày 14.9, một đoàn xe do WHO dẫn đầu đang trên đường trở về từ phái bộ ở miền bắc Gaza, khi đi qua trạm kiểm soát, đoàn xe đã chạm trán với hai xe tăng Israel, AFP đưa tin.

"Xe tăng đã nổ súng vào gần đoàn xe. May mắn là không ai bị thương. Đây là điều không thể chấp nhận", ông nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ẢNH: REUTERS

Theo The Times of Israel, quân đội Israel chưa phản hồi về tuyên bố của tổng giám đốc WHO. Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Liên Hiệp Quốc thông tin một đoàn xe khác chở thành viên tham gia chiến dịch tiêm vắc xin bại liệt ở Gaza đã bị khống chế bằng súng tại một trạm kiểm soát quân sự của Israel. Khi đó, Israel đã nổ súng và đoàn xe cứu trợ bị một xe ủi đâm vào, người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết.

"Sự cố và hành vi của lực lượng Israel trên thực địa đã gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên chúng tôi", ông Dujarric nói, nêu thêm Israel cần có biện pháp bảo vệ nhân viên và tài sản phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Ông Tedros ngày 17.9 đã ca ngợi nhóm cứu trợ xuất hiện trên đoàn xe hôm 14.9, những người "bất chấp rủi ro an ninh" để đến al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza nằm tại miền bắc, nhằm cung cấp vật tư cho phòng cấp cứu.

"Vật tư cũng được chuyển đến để hỗ trợ các cơ sở của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine ở phía bắc Gaza, bao gồm cả việc điều trị các bệnh không lây nhiễm", ông nói thêm.

Người đứng đầu WHO ca ngợi những thành viên làm công tác nhân đạo ở Gaza, những người "trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng nhưng vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ quan trọng".

"Điều tối thiểu mà họ xứng đáng nhận được là sự an toàn", ông Tedros nói, nhấn mạnh cần có cơ chế giảm xung đột và kêu gọi ký kết lệnh ngừng bắn.

Vụ tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7.10.2023 đã khiến hơn 1.200 người ở Israel thiệt mạng, 251 người bị bắt làm con tin. Hoạt động quân sự của Tel Aviv tại Gaza nhằm đáp trả Hamas kể từ đó đã khiến hơn 41.000 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế Gaza.