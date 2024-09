Trung Đông 'ngồi trên đống lửa'

Máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ hàng loạt

Bộ Y tế Li Băng ngày 17.9 cho biết có ít nhất 8 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương liên quan hàng loạt vụ nổ máy nhắn tin trên cả nước, theo Reuters. Trước đó cùng ngày, một nguồn tin an ninh nói hơn 1.000 thành viên Hezbollah bị thương khi máy nhắn tin họ dùng để liên lạc bất ngờ phát nổ. Một quan chức Hezbollah cho biết đây là "sự cố an ninh lớn nhất" trong gần một năm căng thẳng leo thang với Israel. Đài Al Jazeera đưa tin các bệnh viện ở Li Băng kêu gọi người dân hiến máu, bất kể loại nào. Hãng thông tấn Mehr cho hay Đại sứ Iran tại Li Băng Mojtaba Amani cũng bị thương do nổ máy nhắn tin. Các máy nhắn tin phát nổ là mẫu mới nhất do Hezbollah mua trong vài tháng qua, theo các nguồn tin an ninh.

Khánh An