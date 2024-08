WHO: Israel - Hamas đồng ý tạm ngừng bắn để tiêm vắc xin bại liệt ở Gaza

Trẻ em Palestine sinh non được sơ tán khỏi bệnh viện Al-Aqsa ở Gaza giữa xung đột Hamas - Israel ẢNH: REUTERS

Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 29.8 cho hay quân đội Israel và lực lượng Hamas đồng ý ngừng bắn theo khu vực và theo giờ tại Dải Gaza để tiêm vắc xin bại liệt đợt 1 cho 640.000 trẻ em, theo Reuters.

Dự kiến chiến dịch tiêm vắc xin bắt đầu vào ngày 1.9 và thời gian tạm ngừng bắn diễn ra từ 6 giờ đến 15 giờ hằng ngày, theo ông Rik Peeperkorn, quan chức cấp cao WHO tại các lãnh thổ Palestine.

Ông cho biết chiến dịch sẽ bắt đầu ở miền trung Gaza trong 3 ngày liên tiếp, sau đó chuyển đến miền nam Gaza, nơi sẽ có thêm 3 ngày ngừng giao tranh nữa, tiếp theo là miền bắc Gaza. Ông nói rằng sẽ có một thỏa thuận kéo dài thời gian ngừng giao tranh ở mỗi khu vực thêm ngày thứ 4 nếu cần.

"Theo kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng thường cần thêm một hoặc 2 ngày nữa để đạt phạm vi bao phủ đầy đủ", ông Mike Ryan, giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của WHO, phát biểu với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 29.8 trong một cuộc họp về tình hình nhân đạo ở Gaza.

Ông Peeperkorn cho biết việc tiêm chủng đợt 2 sẽ được đề nghị 4 tuần sau đợt đầu tiên.

"Cần ít nhất 90% phạm vi bao phủ trong mỗi đợt của chiến dịch để ngăn chặn sự bùng phát và ngăn ngừa bệnh bại liệt lây lan ra các nước", ông Ryan cho biết.

Hôm 23.8, WHO ghi nhận một em bé đã bị bại liệt do vi rút bại liệt tuýp 2, trường hợp đầu tiên ở Gaza trong 25 năm qua.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các tổ chức quốc tế để đảm bảo chiến dịch này, phục vụ và bảo vệ hơn 650.000 trẻ em Palestine ở Dải Gaza", quan chức Hamas Basem Naim phát biểu.

Đơn vị nhân đạo thuộc quân đội Israel hôm 28.8 cho biết chiến dịch tiêm vắc xin sẽ được tiến hành với sự phối hợp của quân đội Israel "như một phần của hoạt động tạm dừng nhân đạo thường lệ nhằm tạo điều kiện cho người dân đến các trung tâm y tế để tiêm vắc xin".

Israel đang tiếp tục "nỗ lực tập trung và chuyên sâu" để cung cấp viện trợ cho Gaza và phối hợp chiến dịch tiêm vắc xin bại liệt với WHO và UNICEF, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, theo tờ The Times of Israel, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa lập tức đưa ra bình luận về thông tin mới nhất của WHO. Vào tối 28.8, văn phòng này bác bỏ thông tin đồng ý ngừng bắn, nhưng cho biết họ đang "chỉ định một số khu vực nhất định trong Dải Gaza" để tạm dừng giao tranh.

Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood cho biết điều quan trọng là Israel phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và "đảm bảo thời gian bình yên và kiềm chế các hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra chiến dịch tiêm chủng". Ông nói thêm rằng Mỹ kêu gọi "Israel tránh đưa ra thêm lệnh sơ tán trong thời gian này", theo Reuters.