Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

WHO lần đầu ban hành hướng dẫn toàn cầu chống vô sinh

Văn Khoa
Văn Khoa
28/11/2025 21:39 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28.11 lần đầu tiên công bố các hướng dẫn cải thiện việc phòng ngừa, phát hiện và điều trị vô sinh, căn bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu, theo AFP.

"Cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người bị vô sinh. Tình trạng này ảnh hưởng đến các cá nhân và cặp vợ chồng ở tất cả các khu vực và mức thu nhập. Tuy nhiên, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và giá cả phải chăng vẫn còn rất bất bình đẳng", bà Pascale Allotey, Giám đốc phụ trách sức khỏe tình dục và sinh sản của WHO, cho hay.

WHO lần đầu ban hành hướng dẫn toàn cầu chống vô sinh - Ảnh 1.

Một kỹ thuật viên đang chuẩn bị các lọ đựng tinh trùng đông lạnh tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Trứng và Tinh trùng người (CECOS) thuộc Bệnh viện Đại học Rennes ở Pháp vào ngày 12.3.2024

Ảnh: AFP

Bà Allotey nói với các phóng viên rằng vấn đề vô sinh đã bị bỏ quên "quá lâu rồi". Bà cho biết thêm hướng dẫn mới sẽ cung cấp một "nền tảng thống nhất, dựa trên bằng chứng" để đảm bảo việc chăm sóc an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Ở một số quốc gia, phần lớn chi phí xét nghiệm và điều trị vô sinh do bệnh nhân chi trả, nhưng việc điều trị này thường dẫn đến chi phí tài chính rất lớn. "Ở một số nơi, ngay cả một lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cũng có thể tốn gấp đôi thu nhập hộ gia đình trung bình hằng năm", WHO cho hay.

Hướng dẫn mới của WHO đưa ra 40 khuyến nghị và kêu gọi lồng ghép vấn đề sinh sản vào chương trình tài trợ y tế quốc gia, các dịch vụ và chiến lược. WHO cũng muốn thấy các bước quản lý lâm sàng hiệu quả, cả trong chẩn đoán lẫn điều trị.

Chẳng hạn, WHO kêu gọi chẩn đoán cho nam giới, vốn thường chưa được nghiên cứu đầy đủ, đề xuất một loạt các phương pháp tiếp cận, bắt đầu bằng tư vấn trước khi chuyển sang điều trị tích cực. WHO cũng khuyến nghị tăng cường đầu tư vào công tác phòng ngừa.

Theo WHO, các chuyên gia y tế cần giải quyết các yếu tố nguy cơ chính gây vô sinh, trong đó có các bệnh lây truyền qua đường tình dục không được điều trị và hút thuốc.

Tin liên quan

WHO: Cứ 6 người trên thế giới thì 1 người vô sinh

WHO: Cứ 6 người trên thế giới thì 1 người vô sinh

Báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy cứ 6 người thì có 1 người bị vô sinh.

Nhờ nhầm người vô sinh ngủ với vợ 77 lần để thụ thai

Vô sinh - "bom nổ chậm" tại châu Âu

Khám phá thêm chủ đề

vô sinh WHO điều trị vô sinh sức khỏe tình dục Sinh sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận