WHO lần đầu ban hành hướng dẫn toàn cầu chống vô sinh

"Cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người bị vô sinh. Tình trạng này ảnh hưởng đến các cá nhân và cặp vợ chồng ở tất cả các khu vực và mức thu nhập. Tuy nhiên, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và giá cả phải chăng vẫn còn rất bất bình đẳng", bà Pascale Allotey, Giám đốc phụ trách sức khỏe tình dục và sinh sản của WHO, cho hay.

Một kỹ thuật viên đang chuẩn bị các lọ đựng tinh trùng đông lạnh tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Trứng và Tinh trùng người (CECOS) thuộc Bệnh viện Đại học Rennes ở Pháp vào ngày 12.3.2024 Ảnh: AFP

Bà Allotey nói với các phóng viên rằng vấn đề vô sinh đã bị bỏ quên "quá lâu rồi". Bà cho biết thêm hướng dẫn mới sẽ cung cấp một "nền tảng thống nhất, dựa trên bằng chứng" để đảm bảo việc chăm sóc an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Ở một số quốc gia, phần lớn chi phí xét nghiệm và điều trị vô sinh do bệnh nhân chi trả, nhưng việc điều trị này thường dẫn đến chi phí tài chính rất lớn. "Ở một số nơi, ngay cả một lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cũng có thể tốn gấp đôi thu nhập hộ gia đình trung bình hằng năm", WHO cho hay.

Hướng dẫn mới của WHO đưa ra 40 khuyến nghị và kêu gọi lồng ghép vấn đề sinh sản vào chương trình tài trợ y tế quốc gia, các dịch vụ và chiến lược. WHO cũng muốn thấy các bước quản lý lâm sàng hiệu quả, cả trong chẩn đoán lẫn điều trị.

Chẳng hạn, WHO kêu gọi chẩn đoán cho nam giới, vốn thường chưa được nghiên cứu đầy đủ, đề xuất một loạt các phương pháp tiếp cận, bắt đầu bằng tư vấn trước khi chuyển sang điều trị tích cực. WHO cũng khuyến nghị tăng cường đầu tư vào công tác phòng ngừa.

Theo WHO, các chuyên gia y tế cần giải quyết các yếu tố nguy cơ chính gây vô sinh, trong đó có các bệnh lây truyền qua đường tình dục không được điều trị và hút thuốc.