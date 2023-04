WHO: Cứ 6 người trên thế giới thì 1 người vô sinh

Biểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ REUTERS

AFP dẫn lại báo cáo mới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 4.4 cho thấy cứ 6 người trưởng thành trên thế giới thì có 1 người bị vô sinh.

WHO xác định rằng khoảng 17,5% người trưởng thành trên toàn thế giới bị vô sinh vào một thời điểm nào đó, đồng thời nhận thấy con số này có rất ít sự khác biệt giữa các khu vực giàu và những nơi nghèo hơn.

"Trên toàn cầu, ước tính cứ 6 người thì có 1 người bị ảnh hưởng bởi việc không thể có con vào một thời điểm nào đó trong đời, bất kể họ sống ở đâu và sở hữu tài nguyên như thế nào ", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong lời mở đầu báo cáo.

Theo đó, trong suốt cuộc đời, 17,8% người trưởng thành ở các nước có thu nhập cao và 16,5% người trưởng thành ở các nước có thu nhập thấp và trung bình bị ảnh hưởng bởi bệnh vô sinh.

Đây là báo cáo đầu tiên của WHO về vô sinh trong một thập niên qua. Ông Tedros cho biết báo cáo này tiết lộ "một sự thật quan trọng: vô sinh không phân biệt đối xử".

WHO đã xem đây là "thách thức sức khỏe lớn trên toàn cầu". Tuy vậy, tổ chức này nhấn mạnh khó khăn trong việc so sánh tình hình ở các khu vực khác nhau do thiếu dữ liệu từ một số quốc gia.

Vô sinh được xác định qua việc không thể mang thai sau 12 tháng trở lên quan hệ tình dục thường xuyên mà không có biện pháp bảo vệ.

Báo cáo mới của WHO không xem xét nguyên nhân gây vô sinh và không tìm cách xác định xu hướng theo thời gian hoặc sự khác biệt về vô sinh giữa hai giới.

Thay vào đó, WHO đưa ra ước tính đầu tiên về mức độ phổ biến trên toàn cầu và khu vực của bệnh vô sinh sau khi các chuyên gia xem xét các nghiên cứu được thực hiện trên khắp thế giới từ năm 1990 đến năm 2021.

"Dựa trên dữ liệu chúng tôi có, chúng tôi không thể nói rằng tình trạng vô sinh đang gia tăng hay không đổi. Vẫn chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi đó", ông James Kiarie, người đứng đầu đơn vị Chăm sóc tránh thai và sinh sản của WHO, cho biết.

Tổng giám đốc WHO Tedros cũng có cùng quan điểm. "Tình trạng vô sinh ảnh hưởng đến hàng triệu người. Dù vậy, bệnh này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ và thiếu tiền cho các giải pháp. Nhiều người không thể tiếp cận việc chữa trị do chi phí cao, sự kỳ thị của xã hội và khả năng cung cấp hạn chế", ông Tedros nói.

WHO đang kêu gọi các quốc gia đưa điều trị vô sinh vào chương trình chính sách, dịch vụ và tài chính về sức khỏe sinh sản của mình.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi phá vỡ sự im lặng về bệnh vô sinh", nhà khoa học WHO chuyên nghiên cứu khả năng sinh sản Gitau Mburu cho biết.