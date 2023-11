Mỹ đã dùng công cụ gì để cản trở Iran phát triển vũ khí mạnh?

Tạp chí Politico ngày 28.11 dẫn lời hai quan chức tình báo Mỹ tiết lộ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan tình báo khác đã sử dụng thông tin thu thập được bằng cách giám sát liên lạc điện tử của các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài để ngăn chặn một số chuyến hàng vận chuyển các bộ phận vũ khí tiên tiến tới Iran bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Một tên lửa tầm xa Ghadr của Iran được trưng bày tại triển lãm quốc phòng ở Isfahan, (Iran) ngày 8.2.2023 Chụp màn hình Politico

Chiến dịch này diễn ra khi chính quyền Mỹ nỗ lực ngăn chặn Iran xây dựng chương trình tên lửa đạn đạo. Các quan chức Mỹ cũng tập trung vào việc hạn chế sự can thiệp của Iran vào các cuộc xung đột có ảnh hưởng rộng hơn đến an ninh quốc gia Mỹ, bao gồm cả cuộc chiến giữa Hamas và Israel.

Tiết lộ trên là lập luận mới nhất của chính quyền Mỹ rằng quyền hạn do thám, Mục 702 của Đạo luật Giám sát tình báo nước ngoài, rất quan trọng đối với an ninh quốc gia khi họ đấu tranh để Quốc hội Mỹ tái cấp phép công cụ này trước khi nó hết hiệu lực vào cuối năm nay, theo Politico.

Nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ đang kêu gọi thay đổi Mục 702, vốn cho phép các cơ quan tình báo thu thập và phân tích thông tin liên lạc như email và tin nhắn văn bản của người nước ngoài không sống ở Mỹ, sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bị phát hiện đã khai thác cơ sở dữ liệu một cách không hợp lý để xem liệu những người biểu tình chính trị, những người tài trợ chiến dịch tranh cử ở Mỹ và thậm chí cả các nghị sĩ có tham gia những cuộc trao đổi đó không.

Chính quyền Mỹ đã lập luận rằng những cải cách được thực hiện kể từ khi những hành vi lạm dụng đó được xác định là đủ và Mục 702 sẽ mất đi phần lớn tính hữu ích nếu có thêm rào chắn được áp đặt cho Mục 702.

Trong trường hợp chương trình vũ khí tiên tiến của Iran, các quan chức Mỹ cho biết Mục 702 rất quan trọng để ngăn chặn việc bán vũ khí. Họ cho hay họ đã sử dụng các hoạt động do thám khác để xác định những nguồn cung cấp bộ phận vũ khí nào do Mỹ sản xuất mà Iran cần, sau đó bổ sung tên của những thành phần đó và nhà sản xuất liên quan vào cơ sở dữ liệu 702.



Cũng theo hai quan chức Mỹ, những hoạt động do thám nói trên đã mang về loại thông tin tình báo chi tiết cần thiết để cản trở việc mua bán vũ khí với Iran, bao gồm chi phí, thời gian và quy mô. Họ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc chỉ định nhà sản xuất hoặc thành phần vũ khí liên quan.

Tuy Mục 702 thường được cho là sẽ được gia hạn, các nhà lập pháp Mỹ đang kêu gọi thực hiện nhiều thay đổi. Một nhóm lưỡng đảng muốn yêu cầu các cơ quan tình báo phải có lệnh của tòa án trước khi tiến hành các cuộc truy vấn liên quan đến công dân Mỹ. Nhóm khác thì cho rằng không cần phải có lệnh đó nhưng cần có nhiều giới hạn hơn về cách các cơ quan tình báo truy cập dữ liệu.

Hai quan chức Mỹ cho hay các câu hỏi về công dân Mỹ hoặc những người khác ở Mỹ là trọng tâm trong vụ việc liên quan các thương vụ bán bộ phận vũ khí cho Iran. Họ cho biết thêm trong năm 2022, việc truy vấn đã giúp giới chức nhắm mục tiêu vào một cá nhân và công ty nước ngoài cố gắng lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Họ còn nói rằng bằng cách tiến hành các câu hỏi theo Mục 702 về tên của cá nhân và công ty có liên quan, Bộ Tài chính Mỹ đã có thể ngăn chặn việc mua bán đó.

Tuy nhiên, những tiết lộ trên vẫn khó có thể thay đổi quan điểm của những người ủng hộ quyền riêng tư về sự cần thiết của yêu cầu có lệnh của tòa án. Bà Elizabeth Goitein, giám đốc cấp cao của Chương trình An ninh quốc gia & Tự do của Trung tâm Tư pháp Brennan (Mỹ), cho rằng chính quyền Mỹ vẫn tập trung quá nhiều vào giá trị an ninh quốc gia của chương trình do thám mà chưa làm đủ để giải quyết mối quan tâm thực sự của công chúng là quyền riêng tư, theo Politico.