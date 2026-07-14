Mỹ đã hoàn 81 tỉ USD thuế quan theo phán quyết của Tòa án tối cao

Tin liên quan Bộ Tư pháp Mỹ 'cấm vĩnh viễn' điều tra, truy tố ông Trump về cáo buộc thuế trước đây Theo AFP, Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) sẽ không truy tố Tổng thống Donald Trump, gia đình ông hoặc các công ty của ông về các vấn đề thuế từ ngày 18.5 trở về trước theo một thỏa thuận được Bộ Tư pháp công bố hôm 19.5. Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15% Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề tiền thuế Thuế Thuế quan Mỹ Nhà Trắng Bộ Tài chính Mỹ Toà án Tối cao Donald Trump Washington Trump Tổng thống Trump Hoàn thuế thâm hụt ngân sách Mỹ Thâm hụt ngân sách nợ công cưỡng bức lao động Ngân sách liên bang
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