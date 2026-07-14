Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mỹ đã hoàn 81 tỉ USD thuế quan theo phán quyết của Tòa án tối cao
Video Thế giới

Mỹ đã hoàn 81 tỉ USD thuế quan theo phán quyết của Tòa án tối cao

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ

Chính phủ Mỹ đã hoàn trả hàng chục tỉ USD tiền thuế quan sau khi Tòa án tối cao phán quyết một phần các khoản thuế này là bất hợp pháp.

Tin liên quan

Bộ Tư pháp Mỹ 'cấm vĩnh viễn' điều tra, truy tố ông Trump về cáo buộc thuế trước đây

Bộ Tư pháp Mỹ 'cấm vĩnh viễn' điều tra, truy tố ông Trump về cáo buộc thuế trước đây

Theo AFP, Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) sẽ không truy tố Tổng thống Donald Trump, gia đình ông hoặc các công ty của ông về các vấn đề thuế từ ngày 18.5 trở về trước theo một thỏa thuận được Bộ Tư pháp công bố hôm 19.5.

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15%

Khám phá thêm chủ đề

tiền thuế Thuế Thuế quan Mỹ Nhà Trắng Bộ Tài chính Mỹ Toà án Tối cao Donald Trump Washington Trump Tổng thống Trump Hoàn thuế thâm hụt ngân sách Mỹ Thâm hụt ngân sách nợ công cưỡng bức lao động Ngân sách liên bang

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận