Mỹ đã hoàn 81 tỉ USD thuế quan theo phán quyết của Tòa án tối cao

Chính phủ Mỹ đã hoàn trả hàng chục tỉ USD tiền thuế quan sau khi Tòa án tối cao phán quyết một phần các khoản thuế này là bất hợp pháp.