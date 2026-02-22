Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15%
Video Thế giới

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15%

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
22/02/2026 14:14 GMT+7

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thuế suất tạm thời từ 10% lên 15% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ tất cả các quốc gia, mức tối đa được luật pháp cho phép, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chương trình thuế quan trước đó của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21.2 tuyên bố sẽ tăng thuế tạm thời từ 10% lên 15% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ tất cả các quốc gia, là mức tối đa được luật pháp Mỹ cho phép.

Động thái này nhằm đáp trả phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về việc vô hiệu hóa chương trình thuế quan trước đó của ông, với lập luận đó là hành động vượt quá thẩm quyền của ông với tư cách là tổng thống.

“Phán quyết của Tòa án Tối cao về thuế quan là vô cùng đáng thất vọng”.

Các mức thuế mới dựa trên một đạo luật riêng biệt, được gọi là Điều 122, cho phép áp thuế lên đến 15% nhưng sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội để gia hạn sau 150 ngày.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump cho biết ông sẽ sử dụng khoảng thời gian đó để xem xét việc ban hành các mức thuế “hợp pháp” khác.

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15% - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng tại Washington, D.C. (Mỹ), ngày 20.2.2026

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày cũng đã lên tiếng về phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ:

“Trước hết, tôi nghĩ điều này khiến mọi người suy ngẫm - việc có Tòa án Tối cao và do đó có luật pháp không phải là điều xấu. Đối với những người cho rằng Tòa án Tối cao tạo ra vấn đề trong đời sống chính trị, thì Tòa án Tối cao đã xem xét Hiến pháp và nói, ‘Điều này không phù hợp với Hiến pháp’. Giờ đây mọi người đều nói điều này thật tuyệt vời, vậy đấy. Việc có sự kiểm soát và cân bằng trong các nền dân chủ là điều tốt”.

Ông Trump hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ từ bỏ cuộc chiến thương mại toàn cầu của mình.

Sau khi tòa án đưa ra phán quyết với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, ông Trump đã tấn công từng thẩm phán bằng những lời lẽ cá nhân và khẳng định ông vẫn giữ quyền áp đặt thuế quan theo ý muốn.

Xem thêm bình luận