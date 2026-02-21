Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump công bố ngày thăm Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại
Video Thế giới

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
21/02/2026 19:58 GMT+7

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31.3 đến ngày 2.4, đánh dấu chuyến công du đầu tiên tới Bắc Kinh kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Theo Reuters, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh tòa án tối cao Mỹ ngày 20.2 ra phán quyết bác bỏ các mức thuế quan sâu rộng mà ông Trump từng áp đặt đối với Trung Quốc và nhiều đối tác thương mại khác.

Một số nhà quan sát nhận định phán quyết này có thể ảnh hưởng đến vị thế đàm phán của ông Trump với Trung Quốc. Phát biểu với các lãnh đạo nước ngoài hôm 19.2, ông Trump gọi chuyến công du là “rất kịch tính”, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tạo dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm.

Các vấn đề thương mại được dự báo là trọng tâm nghị sự. Ngoài ra, các chủ đề nhạy cảm khác như eo biển Đài Loan, tham vọng hạt nhân của Iran và xung đột Nga - Ukraine nhiều khả năng cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Đài Loan được xem là điểm nóng tiềm tàng. Trong cuộc điện đàm đầu tháng 2, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là “vấn đề quan trọng nhất” trong quan hệ Trung - Mỹ. Trung Quốc từng phản ứng gay gắt trước tuyên bố của chính quyền ông Trump hồi tháng 12 về gói bán vũ khí lớn cho Đài Loan và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Về kinh tế, các nhà phân tích cho rằng một yếu tố có thể “phủ bóng” lên đàm phán là nhu cầu của Mỹ đối với nguồn cung gallium và các khoáng sản chiến lược khác. Theo South China Morning Post, trong bối cảnh Trung Quốc tạm đình chỉ lệnh cấm xuất khẩu gallium và một số kim loại sang Mỹ đến tháng 11, mục tiêu trước mắt của Washington có thể là tránh leo thang căng thẳng về khoáng sản quan trọng nhằm có thêm thời gian phát triển nguồn cung thay thế.

Trong công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich tại Đức tuần trước.

Chuyến công du Trung Quốc của ông Trump diễn ra trong bối cảnh môi trường khu vực có nhiều biến động. Ngày 19.3 tới, ông Trump sẽ tiếp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nhà Trắng, giữa lúc Trung Quốc chỉ trích các phát biểu của bà liên quan khả năng xảy ra khủng hoảng tại eo biển Đài Loan.

Lần gần nhất ông Trump thăm Trung Quốc là tháng 11.2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017 - 2021).

Tin liên quan

Tòa tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan, ông Trump chỉ trích quyết định 'đáng xấu hổ'

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20.2 đã bác bỏ các mức thuế quan sâu rộng mà Tổng thống Donald Trump áp dụng dựa trên một đạo luật vốn chỉ được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp quốc gia, qua đó bác bỏ một trong những tuyên bố gây tranh cãi nhất của ông về quyền lực của mình trong một phán quyết có tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản làm rõ phát ngôn về Đài Loan

Khám phá thêm chủ đề

Trump Mỹ trung quốc tập cận bình nga Washington Sanae Takaichi Nhật Bản UKRAINE Eo biển Đài Loan Đài Loan Iran căng thẳng thuế quan Công du Donald Trump khoáng sản thăm Trung Quốc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình Tổng thống Mỹ Donald Trump
