Mỹ điều tra 'email độc hại' nhắm vào đàm phán thương mại với Trung Quốc

The Wall Street Journal ngày 7.9 cho hay phần mềm độc hại này nằm trong một email dường như được gửi bởi nghị sĩ Cộng hòa John Moolenaar vào tháng 7, nhắm đến các nhóm thương mại, công ty luật và cơ quan chính phủ Mỹ.

Theo Reuters, "các tin tặc Trung Quốc đã giả danh nghị sĩ hàng đầu của Mỹ". Các nhà điều tra an ninh mạng của Mỹ đã lần ra nguồn gốc và xác định nó có liên quan đến APT41, một nhóm tin tặc bị cho là đang làm việc cho tình báo Trung Quốc.

The Wall Street Journal dẫn lời một phát ngôn viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay cơ quan này đã biết về email và đang "làm việc với các đối tác để xác định và truy tìm những người chịu trách nhiệm".

Ông Moolenaar, hiện là chủ tịch một ủy ban của quốc hội tập trung vào cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, gọi vụ tấn công này là một ví dụ nữa về hoạt động mạng của Trung Quốc nhằm đánh cắp chiến lược của Mỹ. "Chúng tôi sẽ không bị đe dọa", ông nói với The Wall Street Journal.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói họ không nắm rõ chi tiết về vụ việc nêu trên, đồng thời cho hay mọi quốc gia đều phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng khó lường.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối và đấu tranh chống lại mọi hình thức tấn công mạng và tội phạm mạng. Chúng tôi cũng kiên quyết phản đối việc bôi nhọ người khác mà không có bằng chứng xác đáng", Reuters trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể hủy nhiều thỏa thuận thương mại

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 7.9 nói với CNBC rằng ông "tự tin" chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump "sẽ thắng" tại tòa án tối cao.

Ông Bessent nói thêm: "Nếu thuế quan bị bác bỏ, Mỹ sẽ phải hoàn trả khoảng một nửa số tiền, điều này sẽ rất tệ cho Bộ Tài chính Mỹ". Bộ trưởng Besset cho rằng nếu tòa án trì hoãn phán quyết cho đến tháng 6.2026, có khả năng Mỹ sẽ thu khoảng 750 - 1.000 tỉ USD tiền thuế. Và một khi thuế quan bị bác bỏ, gián đoạn đáng kể có thể xảy ra.

Kịch bản chính phủ Mỹ phải hoàn trả tiền thuế ở quy mô lớn như vậy có thể là tin tốt đối với các doanh nghiệp và tổ chức đã đóng thuế.

Tuyên bố của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh chính sách thuế quan của chính quyền ông Trump bị một tòa phúc thẩm phán quyết vào cuối tháng 8 rằng hầu hết thuế quan là bất hợp pháp, bao gồm cả mức thuế đối ứng công bố vào đầu tháng 4.