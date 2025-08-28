Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mỹ định siết thời hạn lưu trú với sinh viên nước ngoài
Video Thế giới

Mỹ định siết thời hạn lưu trú với sinh viên nước ngoài

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
28/08/2025 22:25 GMT+7

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) ngày 27.8 cho biết rằng họ có ý định công bố một đề xuất mới nhằm hạn chế thời gian sinh viên nước ngoài được phép lưu trú tại Mỹ, nỗ lực mới nhất nhằm thắt chặt chính sách nhập cư hợp pháp vào nước này.

Theo AFP, quy định mới dự kiến công bố ngày 28.8 sẽ giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế và người tham gia chương trình trao đổi trong phạm vi khóa học, nhưng không quá 4 năm.

Kể từ năm 1978, sinh viên nước ngoài hay còn gọi là người sở hữu thị thực F có thể ở lại Mỹ trong “thời hạn lưu trú”, miễn là họ học toàn thời gian.

Theo thống kê, Mỹ đã đón nhận hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2023 - 2024, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho kinh tế nước này.

Ngoại trưởng Mỹ nói sẽ thu hồi thị thực đối với sinh viên Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28.5 thông báo Mỹ sẽ bắt đầu thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc, bao gồm những người có liên hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đang học trong các lĩnh vực quan trọng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
