Mỹ định siết thời hạn lưu trú với sinh viên nước ngoài

Theo AFP, quy định mới dự kiến công bố ngày 28.8 sẽ giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế và người tham gia chương trình trao đổi trong phạm vi khóa học, nhưng không quá 4 năm.

Kể từ năm 1978, sinh viên nước ngoài hay còn gọi là người sở hữu thị thực F có thể ở lại Mỹ trong “thời hạn lưu trú”, miễn là họ học toàn thời gian.

Theo thống kê, Mỹ đã đón nhận hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2023 - 2024, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho kinh tế nước này.