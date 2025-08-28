Sinh viên du học Mỹ có thể bị siết thời hạn lưu trú?

Theo AFP, quy định mới dự kiến công bố ngày 28.8 sẽ giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế và người tham gia chương trình trao đổi trong phạm vi khóa học, nhưng không quá 4 năm.

Kể từ năm 1978, sinh viên nước ngoài hay còn gọi là người sở hữu thị thực F có thể ở lại Mỹ trong "thời hạn lưu trú", miễn là họ học toàn thời gian.

Sinh viên trường Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ) ẢNH: AFP

Các quan chức DHS cho biết quy định này nhằm sửa đổi hệ thống mà nhiều sinh viên nước ngoài đã "lợi dụng sự hào phóng của Mỹ" bằng cách trở thành "sinh viên vĩnh viễn".

"Trong một thời gian dài, các chính quyền tiền nhiệm đã cho phép sinh viên nước ngoài và những người sở hữu thị thực khác ở lại Mỹ gần như vô thời hạn, gây ra những rủi ro về an toàn, tiêu tốn vô số tiền thuế của người dân và gây bất lợi cho công dân Mỹ", một phát ngôn viên của DHS cho biết.

"Quy định mới được đề xuất này sẽ chấm dứt tình trạng lạm dụng đó một lần và mãi mãi bằng cách hạn chế thời gian một số người sở hữu thị thực được phép ở lại Mỹ, giảm bớt gánh nặng cho chính phủ liên bang trong việc giám sát chặt chẽ sinh viên nước ngoài và lý lịch của họ", theo DHS.

Nếu quyết định trên được phê duyệt, DHS sẽ thường xuyên đánh giá sinh viên nước ngoài khi họ xin gia hạn thời gian lưu trú tại Mỹ, theo Politico.

Ngay sau thông báo trên, các tổ chức đại diện quyền lợi sinh viên quốc tế đã cảnh báo quy định mới sẽ tạo ra bất ổn và tăng thêm rào cản hành chính.

Bà Miriam Feldblum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Liên minh các hiệu trưởng Mỹ, nhấn mạnh: "Sinh viên quốc tế xứng đáng được đảm bảo thời gian nhập học tại Mỹ của họ sẽ phù hợp với yêu cầu của chương trình học".

"Điều này không chỉ gây bất lợi cho sinh viên quốc tế mà còn làm suy yếu khả năng thu hút nhân tài hàng đầu của các trường cao đẳng và đại học Mỹ, làm giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của chúng ta", theo bà Miriam Feldblum.

Cùng quan điểm, bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA-Mỹ), nói với Politico rằng quy định này có thể khiến nhiều sinh viên nản lòng khi chọn theo học tại Mỹ, từ đó gây tổn hại đến nền kinh tế, sự đổi mới và khả năng cạnh tranh toàn cầu của đất nước.

Mỹ đã đón nhận hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2023 - 2024, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho kinh tế nước này.

Ngoài sinh viên, quy định do DHS đề xuất cũng sẽ đặt thời gian tiếp nhận ban đầu cho các nhà báo nước ngoài lên tới 240 ngày, mặc dù họ có thể xin gia hạn thêm tối đa 240 ngày nữa, nhưng không quá thời hạn công tác của họ. Riêng đối với phóng viên Trung Quốc, thời hạn lưu trú tại Mỹ là 90 ngày.

