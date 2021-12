Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao chưa từng thấy

Theo dữ liệu của tờ The New York Times, Mỹ ghi nhận thêm 488.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 29.12, dù con số thực tế có thể còn cao hơn do ngày càng nhiều người tự xét nghiệm ở nhà và nhiễm Covid-19 không có triệu chứng.

Con số trung bình trong 7 ngày tại Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu dịch, với hơn 265.000 ca/ngày, trong đó sự gia tăng chủ yếu do biến thể Omicron.

“Đà tăng này là điều chúng tôi chưa từng chứng kiến, ngay cả vào thời đỉnh điểm của những đợt tăng trước đây”, theo bác sĩ James Phillips tại Bệnh viện Đại học George Washington.





Các ca nhiễm hằng ngày đã tăng hơn gấp đôi trong 2 tuần qua, vượt mốc 250.000 vào giữa tháng 1 trong đợt dịch mùa đông trước, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Tại Georgia, 200 vệ binh quốc gia đang hỗ trợ các bệnh viện và điểm xét nghiệm, còn tại các bang Arizona và New Mexico, lực lượng y tế liên bang được điều động để hỗ trợ các cơ sở y tế địa phương.

Các chuyên gia y tế kêu gọi người dân chuẩn bị trước khả năng xảy ra xáo trộn lớn trong sinh hoạt hằng ngày vào những tuần sắp tới, do làn sóng Covid-19 đe dọa các bệnh viện, trường học và nhiều lĩnh vực khác.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca Covid-19 trong tuần qua tăng 11% so với tuần trước đó, với gần 4,99 triệu ca được ghi nhận từ ngày 20-26.12. Tuy nhiên, số ca lại sụt giảm tại Nam Phi, quốc gia đầu tiên thông báo với WHO về các ca nhiễm Omicron vào ngày 24.11.