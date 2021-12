Nam Phi dỡ bỏ giới nghiêm sau khi vượt qua đợt sóng Omicron

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 30.12 thông báo lệnh giới nghiêm từ 0 giờ đêm đến 4 giờ sáng sẽ được dỡ bỏ sau khi toàn bộ những chỉ dấu cho thấy đất nước có thể đã vượt qua đỉnh của làn sóng thứ tư.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi về tình hình tại hệ thống bệnh viện ở Tshwane, tỉnh Gauteng, tỷ lệ nhập viện và tử vong trong đợt sóng này thấp hơn so với các làn sóng trước.

The Hill dẫn nghiên cứu cho hay đợt sóng này đạt đỉnh trong vòng 4 tuần và tỷ lệ bệnh nhân tại bệnh viện chỉ bằng một nửa so với đợt sóng do biến thể Delta gây ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc này có thể nhờ độ phủ vắc xin cao tại Tshwane.

Nam Phi hiện ở cấp độ cảnh báo Covid-19 thấp nhất trong thang cảnh báo 5 cấp. Nước này đưa ra thay đổi dựa trên tỷ lệ lây nhiễm, mức độ tiêm chủng và năng lực sẵn có của ngành y tế.





Theo thông báo của nội các Nam Phi, biến thể Omicron tuy lây lan mạnh nhưng tỷ lệ nhập viện thấp hơn các làn sóng trước. “Điều này đồng nghĩa đất nước có dư năng lực để tiếp nhận bệnh nhân, thậm chí là cho dịch vụ sức khỏe định kỳ”, thông báo nêu.

Các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn trước đó đã kêu gọi chính phủ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trước thềm sự kiện đón giao thừa. Việc kinh doanh đồ uống có cồn sau 23 giờ cũng sẽ được cấp phép cho các cơ sở kinh doanh, theo Reuters.

Những sự kiện trong nhà bị giới hạn số lượng 1.000 người và ngoài trời là 2.000 người. Quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng vẫn giữ nguyên.

Nam Phi là nước bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng nhất tại châu Phi với hơn 3,4 triệu ca nhiễm và khoảng 91.000 ca tử vong.