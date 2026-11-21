Theo tờ Washington Post, USFS ngày 15.10 đã đưa 3 tài liệu về hồ sơ Bigfoot/Sasquatch lên kho lưu trữ trực tuyến. Các tài liệu ghi lại những lần người dân được cho là bắt gặp sinh vật cao lớn, phủ đầy lông và đi bằng 2 chân tại bang Montana và Washington từ những năm 1940. Những ghi chép này một lần nữa thu hút sự chú ý đến truyền thuyết về Bigfoot, sinh vật bí ẩn được cho là ẩn náu trong các khu rừng Bắc Mỹ nhưng đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực về sự tồn tại.

Một trong những tài liệu đáng chú ý là bản tường thuật lịch sử về khu vực Petty Creek, bang Montana (Mỹ), do thợ săn Leo T. Kinney viết năm 1980. Trong tài liệu dài 6 trang, ông kể lại trải nghiệm của một nhóm thợ săn vào những năm 1940. Nhóm này cho biết họ không trực tiếp nhìn thấy sinh vật bí ẩn, nhưng đã phát hiện dấu chân, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc và nghe thấy tiếng gầm gừ trong khu vực.

"Trong những cuộc trò chuyện sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng tất cả thợ săn đều có một cảm thấy rất bất an và có cảm giác rùng mình", bản tường thuật viết.

Hồ sơ về Bigfoot được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố năm 2019 ẢNH: AP

Tài liệu thứ 2 là báo cáo điều tra năm 1982, có tiêu đề "Phát hiện dấu chân 'Người khổng lồ Bigfoot' tại lưu vực suối Mill Creek", thuộc khu vực Washington của Rừng Quốc gia Umatilla (Mỹ). Báo cáo xuất phát từ lời khai của một nhân viên tuần tra rừng Paul Freeman, người khẳng định đã phát hiện dấu chân của Bigfoot tại khu vực này.

Tuy nhiên, kết quả điều tra lại không ủng hộ nhận định này. "Dựa trên một số yếu tố, tôi cho rằng dấu chân quan sát được tại Địa điểm A và Địa điểm B dọc theo suối Low Creek không phải do một sinh vật 2 chân nặng hơn 230 kg tạo ra", một viên chức kết luận trong báo cáo.

Trong khi đó, tài liệu thứ 3 là bài báo năm 2003 đề cập đến những dấu chân được cho là có thể thuộc về Bigfoot, được phát hiện tại hạt Sanders, bang Montana (Mỹ).

Việc công bố các hồ sơ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng những người quan tâm đến Bigfoot. Trao đổi với tờ Washington Post, ông Jeremiah Byron thuộc Hiệp hội Bigfoot bày tỏ thắc mắc về thời điểm chính phủ Mỹ công khai các tài liệu này.

"Tại sao những thông tin liên quan đến các sinh vật huyền bí, đặc biệt là Bigfoot, lại được công bố vào thời điểm này?", ông Byron đặt câu hỏi. Ông cũng hy vọng động thái trên là dấu hiệu cho thấy các cơ quan chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục công khai thêm thông tin về sinh vật này.

USFS không tiết lộ lý do cụ thể đằng sau quyết định công bố. Đại diện cơ quan này cho biết quá trình lựa chọn tài liệu có cân nhắc một số yếu tố, trong đó có mức độ quan tâm dự kiến từ công chúng, giới truyền thông và các nhà nghiên cứu học thuật.

Đáng chú ý, các câu chuyện về Bigfoot không chỉ xuất hiện trong hồ sơ lưu trữ mà còn được USFS khai thác trong hoạt động quảng bá du lịch. Theo tờ Washington Post, nhân sự tại Rừng Quốc gia Stanislaus, bang California (Mỹ) ngày 8.10 đã tổ chức một diễn đàn cộng đồng mang tên "Bigfoot in Your Backyard" (tạm dịch: Bigfoot trong sân nhà bạn) để giới thiệu các báo cáo và dấu vết được ghi nhận tại địa phương nhằm thúc đẩy các hoạt động du lịch gắn với sinh vật huyền thoại.

Bigfoot từ lâu đã là một huyền thoại về sinh vật lang thang trong các khu rừng ở Mỹ, nhưng bằng chứng duy nhất được đưa ra chỉ là những bức ảnh mờ và những câu chuyện truyền miệng.