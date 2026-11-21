“Phải phá bỏ lệnh phong tỏa”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với hãng thông tấn ILNA ngày 20.11, khi được hỏi về các thông tin cho rằng dầu mỏ nước này đang được bốc lên để xuất khẩu. Ông khẳng định Tehran sẽ nỗ lực hết sức để nối lại hoạt động xuất khẩu dầu, đồng thời tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán, theo trang Iran International.

Chiến dịch này bắt đầu vào ngày 18.11, khi hãng thông tấn Fars đăng bài bình luận kêu gọi Tehran điều một đoàn tàu chở dầu xuyên thủng vòng phong tỏa của Mỹ, đồng thời công khai kế hoạch này như một lời cảnh báo đến Washington.

Theo đó, hãng Fars nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực ngăn chặn nào cũng có thể châm ngòi cho các đòn trả đũa nhằm vào cơ sở dầu khí tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain, cùng mạng lưới thông tin liên lạc ở Dubai.

Hình ảnh các tàu chở dầu được nhìn thấy ngoài khơi eo biển Hormuz hồi tháng 3.2026 ẢNH: REUTERS

Ngày 19.11, trang theo dõi vận tải dầu khí Tanker Trackers cũng nhận định Iran đang chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu dầu. Ông Samir Madani, đồng sáng lập trang này, cho biết 1 tàu chở dầu đang nhận dầu thô Iran từ 1 tàu khác tại Vịnh Ba Tư, theo Reuters.

Đến ngày 20.11, kênh Euronews đưa tin đã ghi nhận hình ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy hơn 14 tàu chở dầu đã được bố trí thủy thủ đoàn và treo cờ Iran tại đảo Kharg. Dữ liệu cũng cho hay một số tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) để che giấu hành trình và nguồn gốc dầu.

Cũng trong ngày 20.11, nghị sĩ Mohammad Bayat, thành viên ban chủ tọa Ủy ban Nội vụ của quốc hội Iran, kêu gọi Tehran chuẩn bị các tàu chở dầu và đưa ra “tối hậu thư” đối với Washington cùng các chính phủ trong khu vực. Ông đồng thời xác nhận các tàu này sẽ sớm rời đảo Kharg để vận chuyển dầu đến Trung Quốc.

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Không chỉ dừng lại ở những cảnh báo về lĩnh vực năng lượng, Tehran còn phát đi thông điệp cứng rắn về khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Ông Mostafa Najafi, cố vấn của ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, cho biết lãnh tụ tối cao đã ra lệnh chấm dứt tình trạng “không chiến tranh cũng không hòa bình”.

Bên cạnh đó, ông Najafi đồng thời nhấn mạnh phương án quân sự cũng nằm trong chương trình nghị sự và Tehran “không còn muốn chứng kiến sự phong tỏa và những lời đe dọa nữa”.

Theo Iran International, các quan chức Iran khẳng định lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng tác chiến trên biển, trên bộ và trên không, và có thể triển khai các hoạt động quân sự không giới hạn vào thời điểm do Tehran lựa chọn.

Trong khi đó, phía Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa vội tấn công Iran và vấn đề này có thể sẽ không được giải quyết cho đến năm 2027.