Theo báo cáo của tờ NYT ngày 18.11, ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng đang xem xét những cảnh báo tình báo mới nhất từ Israel. Các cảnh báo cho rằng Tehran đã đạt được tiến triển trong việc khôi phục kho tên lửa, máy bay không người lái (UAV), đồng thời phát triển các chương trình vũ khí hóa học và sinh học.

Tờ NYT cũng cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thúc đẩy Washington tham gia cùng Israel trong một chiến dịch không kích nhằm vào Iran, dự kiến kéo dài từ 4-7 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach (bang Florida, Mỹ) hồi tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Các cuộc thảo luận được cho là đã tăng lên trong tuần trước, khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel Roman Gofman đến Washington gặp các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe.

Theo tờ NYT, Thiếu tướng Shlomi Binder, người đứng đầu Cục Tình báo quân sự thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), đã ủng hộ việc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong các cuộc thảo luận với những đối tác Mỹ.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Israel bác bỏ nhận định cho rằng ông Netanyahu gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải hành động. Người phát ngôn của Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu luôn nỗ lực “bảo vệ an ninh” của Israel.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ đặt câu hỏi liệu những mối đe dọa mới nổi từ Iran có đủ cơ sở để Washington phát động một cuộc tấn công mới hay không. Sự hoài nghi này xuất hiện trong bối cảnh ông Trump liên tục thay đổi lập trường về cách thức đối phó với Tehran trong những tháng gần đây.

Theo tờ NYT, gần đây ông Trump đã chỉ thị Phó tổng thống JD Vance từ bỏ nỗ lực đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán với Iran. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng nghiêng về phương án duy trì sức ép kinh tế nhằm buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân.

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Đáng chú ý, báo cáo trên được công bố chỉ vài giờ sau khi ông Trump nói với đài Fox News rằng tình báo Mỹ phát hiện dấu hiệu Iran đang nghiên cứu vũ khí hóa học và sinh học như những phương án thay thế cho vũ khí hạt nhân.

“Vâng, có dấu hiệu cho thấy Iran đang xem xét các loại khí độc, các loại vũ khí sinh học vì chúng tôi đã loại bỏ họ bằng vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học trên lãnh thổ nước này, đồng thời cáo buộc truyền thông Mỹ lan truyền những thông điệp mang tính kích động.