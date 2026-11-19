Hôm qua (18.11), các nước đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh gồm Bahrain và Kuwait thông báo đã ngăn chặn tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng đến. Iran tuyên bố đã nhắm vào mục tiêu của Mỹ tại các nước này vì cáo buộc Washington xâm phạm không phận.

Trong khi đó, các quan chức Washington nói đã oanh tạc các điểm phóng tên lửa của Tehran tại eo biển Hormuz nhằm mục đích "tự vệ", sau những hành động của Iran nhắm vào nhân sự và tài sản của Mỹ, theo CNN. Cùng ngày, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo đã ngăn chặn tên lửa hành trình do lực lượng Houthi tại Yemen - đồng minh của Iran - phóng về phía Riyadh (thủ đô của Ả Rập Xê Út).

Ván cược của Mỹ - Iran

Đợt "ăn miếng trả miếng" lần này diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột đến nay vẫn gặp bế tắc. Theo tờ The Atlantic, cuộc xung đột đang rơi vào tình trạng lơ lửng nguy hiểm. Nhà Trắng hiện không muốn tiến hành thêm các cuộc ném bom quy mô lớn vì lo ngại châm ngòi cho các hành động trả đũa nhắm vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh. Thay vào đó, Washington chọn cách gây áp lực tối đa bằng lệnh phong tỏa hải quân và sức ép kinh tế nhằm bóp nghẹt Iran.

Tên lửa được trưng bày tại một triển lãm ở ngoại ô Tehran (Iran) ngày 12.11 ẢNH: AFP

"Chúng tôi không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua lâu rồi. Chúng tôi có tiền của họ, hàng trăm tỉ USD và chúng tôi có eo biển (Hormuz - NV)", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội gần đây.

Ngược lại, Tehran lại cảm thấy có lợi thế từ kết quả của các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và bầu cử Quốc hội Israel gần đây, khi phe của ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - những người chủ trương cứng rắn với Iran - đều gặp bất lợi. Việc đó đã thúc đẩy Iran gia tăng yêu cầu Mỹ phải nhượng bộ, dỡ bỏ phong tỏa cũng như khôi phục xuất khẩu dầu trước khi bước vào đàm phán thực chất.

Reuters dẫn lời các nhà đàm phán kỳ cựu của Mỹ về Trung Đông và các quan chức châu Âu nhận định rằng yêu cầu từ hai phía đang hoàn toàn mâu thuẫn và quá đắt đỏ về mặt chính trị khiến bên còn lại không thể chấp nhận. Sau gần 9 tháng xung đột, cả hai bên đang hành động như thể mình đang nắm giữ lợi thế về thời gian, ván cược đã đẩy họ vào thế bế tắc khó giải quyết.

Liệu phiến quân Houthi có thể chiếm thành trì Aden của chính phủ Yemen?

Rủi ro bùng nổ giao tranh

Theo giới quan sát, tình hình hiện nay chỉ là một "giai đoạn ân hạn" tạm thời cho ngoại giao. Các nguồn tin cảnh báo rằng giao tranh hoàn toàn có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào trước khi hai bên tìm được lối thoát ngoại giao thực sự.

Chuyên gia Aaron David Miller, người từng tham gia nhiều cuộc đàm phán của Mỹ về Trung Đông, cho rằng Washington đang chọn phương án siết chặt Iran về kinh tế nhưng vẫn duy trì khả năng hành động quân sự trước khi đảng Dân chủ lấy lại quyền kiểm soát quốc hội vào tháng 1. Phát biểu tại Nhà Trắng vào tuần trước, ông Trump nói một hành động quân sự vào lúc này không phải là điều quá cần thiết nhưng quân đội Mỹ sẵn sàng chiến đấu ngay. Trong những ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh ưu tiên giải quyết các thách thức bằng con đường ngoại giao và hòa bình nhưng tuyên bố nếu buộc phải dùng đến quân sự, "Washington có mọi thứ cần thiết để thành công".

Sau những đợt tấn công qua lại gần đây, nước trung gian Qatar đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, đồng thời cảnh báo rằng việc leo thang tại vùng Vịnh gây đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đến nỗ lực hòa giải và cơ hội đạt một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.