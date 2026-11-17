Hình ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy tàu USS Theodore Roosevelt (CVN 71) hoạt động bên cạnh tàu của Hải quân Hoàng gia Úc hôm 4.11 ảnh: afp

USS Theodore Roosevelt và các tàu hộ tống đến khu vực vốn trước đó đã có sự hiện diện của 2 tàu sân bay Mỹ là USS George H.W. Bush và USS George Washington, và hơn 10 tàu khu trục, theo AFP hôm 17.11.

"Tàu sân bay (USS Theodore Roosevelt – NV) đang hoạt động tại khu vực do CENTCOM phụ trách theo một phần của sứ mệnh triển khai đã lên kế hoạch trước", theo thông báo trên X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Đây là cơ quan phụ trách các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Việc tăng cường sự hiện diện tại Trung Đông của nhóm tác chiến tàu sân bay mới diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Hôm 15.11, Iran cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hệ thống radar của Mỹ tại một căn cứ trực thăng ở Bahrain.

Quân đội Bahrain xác nhận đã đánh chặn UAV trên, ngăn chặn máy bay đến được mục tiêu.

Iran cũng phóng UAV về hướng lãnh thổ Bahrain hôm 13.11, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên kể từ tháng 9 vào các nước vùng Vịnh.

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CENTCOM hôm đó nói đã bắn hạ 2 UAV, và không ghi nhận bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào.

Trong khi đó, nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông vẫn chưa đạt nhiều tiến triển.

Tehran đòi Washington phải đáp ứng những điều kiện như gỡ bỏ việc đóng băng các tài sản của Iran ở nước ngoài, nới lỏng các biện pháp trừng phạt và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với hệ thống cảng của Iran.