AFP dẫn thông báo cho biết đòn tấn công nhằm đáp trả việc "UAV quân sự Mỹ liên tục vi phạm không phận Iran". Bahrain nói đã ngăn chặn đợt tấn công của Iran trong khi Mỹ chưa lên tiếng. Đây là lần thứ ba trong chưa đầy một tuần qua Iran tuyên bố tấn công mục tiêu Mỹ tại Bahrain, nước đồng minh của Washington và là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ. Bahrain và Mỹ nói đã ngăn chặn hai đợt tấn công trước. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên án Iran và điện đàm với Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani để tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho đồng minh.

Thủ đô Tehran (Iran) ngày 16.11 Ảnh: AP

Những vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Washington và Tehran chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2. Hiện tại, đang có 3 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ hoạt động tại khu vực Trung Đông, làm dấy lên những quan ngại về khả năng chiến sự tái bùng phát.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News được đăng tải hôm qua, Phó tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố chính quyền sẽ không cho phép cuộc xung đột này kéo dài qua mốc 2 năm. Ông khẳng định có sự đồng lòng tuyệt đối với Tổng thống Donald Trump trong việc tìm cách đưa xung đột đến hồi kết và quyết tâm không để Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến vô thời hạn. Phó tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột này đã gây ra những tổn thất chính trị cho đảng Cộng hòa thông qua việc làm tăng giá năng lượng và chi phí sinh hoạt.