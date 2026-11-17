Đài CNN ngày 17.11 dẫn 2 nguồn tin cho biết âm mưu mà Mỹ phát hiện có mức độ cụ thể cao, bao gồm cả địa điểm và mục tiêu tấn công, khiến Washington phải xây dựng một loạt phương án dự phòng.

Theo CNN, tình báo Mỹ còn thu thập được các thông tin liên lạc của Iran, trong đó đề cập việc vật liệu chế tạo bom đã được cất giữ bên trong lãnh thổ Mỹ, đồng thời cho biết loại vũ khí trên có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường và môi trường sống.

“Bất kỳ loại vũ khí nào như vậy đều là vũ khí khủng bố, chứ không phải vũ khí chính xác, giống như kẻ đánh bom tự sát tự cho nổ tung. Chúng có thể khiến người dân bị bệnh nặng và khiến một số khu vực không thể ở được”, nguồn tin này nhận định.

Hình ảnh thủ đô Washington, Mỹ nhìn từ trên cao vào ngày 13.10 ẢNH: AFP

Hiện mức độ tin cậy của thông tin tình báo vẫn đang được tranh luận. Dù vậy, các quan chức Mỹ vẫn để ngỏ khả năng Iran đã dự trữ vật liệu chế tạo vũ khí trên lãnh thổ nước này từ nhiều năm trước.

“Với tình trạng biên giới lỏng lẻo trong suốt gần mười năm qua, việc đưa các phần tử khủng bố vào trong nước để thu thập và cài đặt các bộ phận chế tạo bom là vô cùng dễ dàng”, nguồn tin nói với CNN.

Trước những thông tin trên, 2 quan chức Mỹ cho biết các dữ liệu tình báo đã dẫn đến một số cuộc họp trong tuần qua nhằm thảo luận về những biện pháp ứng phó tiềm năng.

Tuy nhiên, thông tin tình báo về khả năng Iran lên kế hoạch tấn công các quan chức Mỹ được cho là phản ánh việc Tehran có thêm phương án hành động, chứ chưa phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra.

“Việc Iran có thực sự có đủ nhân sự để thực hiện hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi”, quan chức này nói với CNN.

Về phía Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis tuyên bố Mỹ đang “theo dõi mọi mối đe dọa tiềm tàng, nhưng hiện tại không có mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với lãnh thổ quốc gia”.

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Trong khi đó, Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vũ khí hóa học, khẳng định Tehran “coi việc sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ hoàn cảnh nào là hoàn toàn bất hợp pháp và kiên quyết bác bỏ, phủ nhận một cách dứt khoát các cáo buộc sai sự thật và bịa đặt được lan truyền về vấn đề này”.

Bom bẩn là một loại vũ khí kết hợp giữa chất nổ thông thường và vật liệu phóng xạ (chẳng hạn như chất thải hạt nhân hoặc nguồn phóng xạ công nghiệp).