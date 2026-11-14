Vì sao nhiều quan chức Mỹ đến ở trong căn cứ quân sự?

Reuters ngày 13.11 đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã làm rõ lí do dời nhà, sau khi ông chuyển khỏi nhà riêng ở Washington đến một căn cứ quân sự Mỹ theo khuyến nghị của Cơ quan Mật vụ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC, ông Bessent ngày 13.11 tuyên bố: "Tại sao tôi phải sợ hãi khi các binh sĩ Mỹ ở vùng Vịnh và Tổng thống Trump cũng liên tục phải đối mặt với những lời đe dọa ám sát?".

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Iran đang ở trong tình thế ngày càng khó khăn và có những hành động quyết liệt hơn.

Theo lời Bộ trưởng, một phần lý do khiến ông phải chuyển đi là do tờ Wall Street Journal đã đăng tải ảnh chụp từ trên không dinh thự của ông tại khu Georgetown, Washington vào tháng 1.2025, làm dấy lên quan ngại về an toàn cá nhân. Ông chỉ trích hành động này là "vô cùng thiếu trách nhiệm và nguy hiểm”, đồng thời yêu cầu những việc như vậy phải chấm dứt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại thành phố New York (Mỹ) ngày 10.11 ẢNH: REUTERS

Những lo ngại về an ninh trên xuất hiện sau khi một quan chức tình báo cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cảnh báo rằng các âm mưu của Iran nhằm vào nhân viên và công dân Mỹ đã tiến triển đến giai đoạn nâng cao. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ các cáo buộc lên kế hoạch tấn công người dân và quan chức Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Thêm quan chức chính quyền Trump ‘dời nhà” đến doanh trại

Theo tạp chí Newsweek ngày 13.11, ông Bessent không phải quan chức cấp cao duy nhất trong chính quyền Tổng thống Trump chuyển đến khu nhà công vụ và căn cứ quân sự. Danh sách này còn có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller.

Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh được cho là đã chuyển đến Fort McNair, một căn cứ quân sự lịch sử nằm dọc sông Potomac, nơi đặt trụ sở Đại học Quốc phòng Mỹ và thường cung cấp nơi ở cho các lãnh đạo quân sự cấp cao. Trong khi đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cùng một số quan chức khác cũng được cho là đã chuyển đến các căn cứ quân sự hoặc khu nhà ở được chính phủ bảo vệ, theo đài Fox News.

Trước đó, tờ The Atlantic đưa tin ít nhất 6 quan chức cấp cao do chính quyền Trump bổ nhiệm đã chuyển đến khu nhà ở quân đội tại khu vực Washington vào tháng 10.2025. Danh sách này gồm ông Rubio, ông Hegseth, ông Miller, Bộ trưởng An ninh Nội địa lúc bấy giờ Kristi Noem, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và một 1 quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng chưa được tiết lộ danh tính.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth (ngoài cùng bên trái) và Phó Tổng thống JD Vance (ngồi ngoài cùng bên phải) cùng các quan chức Mỹ tại Nhà Trắng hồi tháng 4.2026 ẢNH: AP

Lý do chuyển nơi ở của các quan chức không hoàn toàn giống nhau. Theo The Atlantic, Chánh văn phòng Nhà Trắng và vợ đã rời nhà riêng tại Arlington, bang Virginia, sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bên ngoài tư gia và địa chỉ nhà bị công khai. Trong khi đó, bà Kristi Noem chuyển đến khu nhà ở tại Căn cứ liên hợp Anacostia-Bolling, còn cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi được cho là đã chuyển đến khu nhà ở quân đội sau khi nhận cảnh báo về các mối đe dọa từ những băng đảng ma túy.

Tuy nhiên, không phải tất cả quan chức được đề cập đều được xác nhận đang sống bên trong các căn cứ quân sự. Một số báo cáo đề cập cụ thể đến cơ sở quân sự, trong khi những nguồn khác chỉ nói đến các khu nhà ở được chính phủ bảo vệ.

Việc nhiều quan chức cùng chuyển đến sinh sống tại các căn cứ quân sự được xem là hiện tượng hiếm gặp. Tờ The Atlantic hồi tháng 10.2025 cho biết chưa có ghi nhận về trường hợp nhiều quan chức thuộc nhóm này cùng sinh sống tại các căn cứ quân sự trong một thời điểm. Sau đó, The New York Times cũng mô tả xu hướng này là chưa từng có tiền lệ trong thời nay.