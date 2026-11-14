    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Thêm lính Mỹ bị bắt tại Nhật Bản vì 'ma men'

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư

    Một đại úy Không quân Mỹ tại Okinawa (Nhật Bản) bị bắt vì lái xe khi say xỉn, đánh dấu vụ bắt giữ binh sĩ thứ 2 liên quan đến hành vi này sau khi lực lượng Mỹ siết chặt kỷ luật.

    Hãng Kyodo đưa tin đại úy Omena Mushale (27 tuổi), công tác tại căn cứ không quân Kadena, đã bị bắt giữ tại hiện trường vì bị cáo buộc vi phạm luật giao thông đường bộ của Nhật Bản.

    Theo cảnh sát, người đàn ông bị bắt giữ vào lúc 3 giờ 10 phút sáng ngày 14.11 khi lái xe gần khu vực tập trung nhiều quán bar và nhà hàng ở thành phố Okinawa. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của ông Mushale cao gấp khoảng 3 lần giới hạn cho phép theo luật Nhật Bản.

    Khi được cảnh sát lấy lời khai, ông Mushale cho biết bản thân nghĩ nồng độ cồn trong máu vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Ông cũng cho rằng mình đủ tỉnh táo để lái xe vì nhà riêng ở gần đó.

    Thêm lính Mỹ bị bắt giữ tại Nhật Bản vì 'say xỉn' - Ảnh 1.

    Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia khóa huấn luyện vận hành máy bay không người lái tại trại Schwab ở phía bắc Okinawa (Nhật Bản) hồi tháng 5.2026

    ẢNH: AFP

    Đây là binh sĩ Mỹ thứ 2 bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn kể từ khi lực lượng Mỹ triển khai các biện pháp hạn chế tại Okinawa. Trước đó, 1 lính thủy đánh bộ Mỹ (20 tuổi) đã bị bắt hồi tháng 10 vì sát hại 1 phụ nữ Nhật trong phòng khách sạn ở Naha (thủ phủ tỉnh Okinawa) và cướp tài sản của nạn nhân.

    Sau vụ việc, lực lượng Mỹ tại Okinawa ban hành lệnh cấm toàn bộ quân nhân rời khỏi căn cứ và uống rượu bia cả trong lẫn ngoài căn cứ trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 9.10. Tiếp đó, quân đội Mỹ áp dụng thời gian 30 ngày để quân nhân suy ngẫm về hành vi của mình, trong đó cấm họ rời khỏi căn cứ từ nửa đêm đến 5 giờ sáng.

    Tuy nhiên, 1 lính thủy đánh bộ khác vẫn bị bắt vào ngày 31.10 vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn. Trước tình hình này, các biện pháp hạn chế tiếp tục được gia hạn đến ngày 7.12. Theo quy định hiện hành, quân nhân cấp thấp hơn không được rời khỏi căn cứ trong khung giờ từ nửa đêm đến 5 giờ sáng, trong khi toàn bộ quân nhân Mỹ tại Okinawa bị cấm uống rượu bên ngoài căn cứ và nơi ở riêng sau nửa đêm.

    Tin liên quan

    Lính thủy quân lục chiến Mỹ tử vong khi huấn luyện tại Nhật Bản

    Lính thủy quân lục chiến Mỹ tử vong khi huấn luyện tại Nhật Bản

    Sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ thông báo một quân nhân đã thiệt mạng sau sự cố huấn luyện tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản).

    Nhật Bản bắt tay Mỹ sản xuất tên lửa tiên tiến

    Căn cứ Mỹ ở Nhật cấm xe điện BYD của Trung Quốc

    Khám phá thêm chủ đề

    Nhật Bản Mỹ binh sĩ mỹ Okinawa

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận