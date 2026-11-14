Thêm lính Mỹ bị bắt tại Nhật Bản vì 'ma men'

Hãng Kyodo đưa tin đại úy Omena Mushale (27 tuổi), công tác tại căn cứ không quân Kadena, đã bị bắt giữ tại hiện trường vì bị cáo buộc vi phạm luật giao thông đường bộ của Nhật Bản.

Theo cảnh sát, người đàn ông bị bắt giữ vào lúc 3 giờ 10 phút sáng ngày 14.11 khi lái xe gần khu vực tập trung nhiều quán bar và nhà hàng ở thành phố Okinawa. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của ông Mushale cao gấp khoảng 3 lần giới hạn cho phép theo luật Nhật Bản.

Khi được cảnh sát lấy lời khai, ông Mushale cho biết bản thân nghĩ nồng độ cồn trong máu vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Ông cũng cho rằng mình đủ tỉnh táo để lái xe vì nhà riêng ở gần đó.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia khóa huấn luyện vận hành máy bay không người lái tại trại Schwab ở phía bắc Okinawa (Nhật Bản) hồi tháng 5.2026 ẢNH: AFP

Đây là binh sĩ Mỹ thứ 2 bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn kể từ khi lực lượng Mỹ triển khai các biện pháp hạn chế tại Okinawa. Trước đó, 1 lính thủy đánh bộ Mỹ (20 tuổi) đã bị bắt hồi tháng 10 vì sát hại 1 phụ nữ Nhật trong phòng khách sạn ở Naha (thủ phủ tỉnh Okinawa) và cướp tài sản của nạn nhân.

Sau vụ việc, lực lượng Mỹ tại Okinawa ban hành lệnh cấm toàn bộ quân nhân rời khỏi căn cứ và uống rượu bia cả trong lẫn ngoài căn cứ trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 9.10. Tiếp đó, quân đội Mỹ áp dụng thời gian 30 ngày để quân nhân suy ngẫm về hành vi của mình, trong đó cấm họ rời khỏi căn cứ từ nửa đêm đến 5 giờ sáng.

Tuy nhiên, 1 lính thủy đánh bộ khác vẫn bị bắt vào ngày 31.10 vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn. Trước tình hình này, các biện pháp hạn chế tiếp tục được gia hạn đến ngày 7.12. Theo quy định hiện hành, quân nhân cấp thấp hơn không được rời khỏi căn cứ trong khung giờ từ nửa đêm đến 5 giờ sáng, trong khi toàn bộ quân nhân Mỹ tại Okinawa bị cấm uống rượu bên ngoài căn cứ và nơi ở riêng sau nửa đêm.