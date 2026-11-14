Oanh tạc cơ tàng hình B-21 thử nghiệm phóng vũ khí

Bộ Không quân Mỹ ngày 13.11 cho biết đã tiến hành thử nghiệm phóng vũ khí từ máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider vào tuần trước. Cuộc thử nghiệm đánh dấu bước tiến quan trọng khi dòng máy bay ném bom thế hệ tiếp theo này chuyển từ giai đoạn thử nghiệm bay sang kiểm chứng khả năng tác chiến thực tế.

Cụ thể, một chiếc B-21 đã cất cánh từ căn cứ Không quân Edwards ở bang California (Mỹ) và phóng 1 loại vũ khí thông thường. Theo Không quân Mỹ, cuộc thử nghiệm cho thấy các mô hình kỹ thuật số và kiến trúc hệ thống mở của máy bay hoạt động đúng như thiết kế.

"Cuộc thử nghiệm vũ khí này chứng minh chương trình B-21 đang phát triển vượt bậc", Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Ken Wilsbach cho biết.

Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng Northrop Grumman công bố máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider trong một sự kiện ở Palmdale, California (Mỹ) hồi tháng 12.2022 ẢNH: REUTERS

B-21 Raider được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại và có mật độ dày đặc. Máy bay có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân, qua đó trở thành một trong những nền tảng chủ lực trong chiến lược không quân tương lai của Mỹ.

Theo trang The War Zone, tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A (LRSO) vẫn đang trong quá trình phát triển, dự kiến sẽ là 1 phần đặc biệt quan trọng trong kho vũ khí của máy bay Raider.

Vào năm 2015, Không quân Mỹ đã trao hợp đồng phát triển B-21 cho Northrop Grumman, tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng có trụ sở tại bang Virginia (Mỹ). Chương trình còn có sự tham gia của nhiều đối tác trong lĩnh vực công nghiệp tương tự gồm: Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems và đơn vị Spirit AeroSystems của Boeing.

Bên cạnh đó, Bộ Không quân Mỹ cho biết chương trình B-21 đang được triển khai nhanh hơn dự kiến. Chiếc B-21 đầu tiên đưa vào hoạt động dự kiến sẽ được bàn giao cho căn cứ Không quân Ellsworth ở bang Nam Dakota (Mỹ) vào năm 2027.