NÓNG: Mỹ tạm dừng khởi hành bay trên toàn quốc

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Một chiếc máy bay trên đường băng sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh dừng bay trên toàn quốc do các tình huống bất thường và vì lý do an toàn Ảnh: Reuters

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 7.000 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Các máy bay đang trên không vẫn được phép hạ cánh, nhưng những chiếc đang ở trên mặt đất thì không thể cất cánh.

Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc.

"Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ra lệnh tạm dừng hoạt động trên mặt đất tại tất cả các sân bay trên toàn nước Mỹ, sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài. Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự cố này. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay khi có diễn biến mới", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Khoảng 2 giờ sau khi lệnh tạm dừng hoạt động bay trên nước Mỹ được ban hành, các chuyến bay vẫn chưa được phép cất cánh, theo CNN vừa dẫn thông báo từ FAA.

Cũng theo thông tin cập nhật này, khi các cơ sở bắt đầu khôi phục hoạt động, các chuyến bay sẽ được phép khởi hành sau khi phối hợp với trung tâm chỉ huy của FAA đặt tại bang Virginia.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều có mặt tại Cánh Tây của Nhà Trắng hôm 13.11, trong bối cảnh các quan chức đang nỗ lực ứng phó với lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc.

Ông Mullin cho hay Tổng thống Trump đã được các quan chức báo cáo về lệnh tạm dừng hoạt động bay của FAA, đồng thời đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy.

Sau khi lệnh tạm dừng hoạt động bay được ban hành, ông Mullin cho hay không có dấu hiệu nào cho thấy nước Mỹ đang bị đe dọa, theo AFP.

Ông nói: "Chúng tôi muốn đảm bảo... đây không phải là vấn đề an ninh đối với người dân Mỹ, hay một vụ 11.9 khác - đó là điều mà nhiều người đang cố gắng so sánh, nhưng thực tế không phải vậy".

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, ông Mullin chia sẻ với các phóng viên rằng giới chức vẫn đang tiến hành điều tra và không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công mạng, theo AFP.

CNN dẫn một nguồn tin cho hay FAA đã thông báo với các hãng hàng không rằng tình trạng mất kết nối trên diện rộng khiến các chuyến bay phải dừng cất cánh là do sự cố liên quan bộ định tuyến mạng (thiết bị phần cứng có nhiệm vụ chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa các mạng máy tính khác nhau).

Sự cố này bị cho là bắt nguồn từ sân bay quốc tế Chicago Midway, sau đó lan rộng ra phạm vi toàn nước Mỹ.

Một số sân bay hiện đã báo cáo tình trạng quá tải do các chuyến bay phải nằm lại trên mặt đất mà không thể cất cánh, theo CNN.

Các đại diện hãng hàng không cho hay FAA vẫn chưa thông báo khi nào lệnh tạm dừng hoạt động trên mặt đất sẽ được dỡ bỏ, tuy nhiên, các dấu hiệu ban đầu cho thấy tình trạng liên lạc đang dần cải thiện ở một số nơi.

Trong một tuyên bố, Hãng hàng không JetBlue cho hay các hành khách có lịch trình bay vào tối 13.11 (giờ Mỹ) cần chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra tình trạng chậm chuyến hoặc hủy chuyến.

JetBlue thông báo đã tạm dừng tất cả các chuyến bay khởi hành, đồng thời cho hay các chuyến bay đang trên không vẫn tiếp tục hành trình đến điểm đến dự kiến.