Hãng hàng không Trung Quốc cấm bay hành khách bắt tiếp viên quỳ gối

Theo tờ South China Morning Post, sự cố xảy ra trên một chuyến bay của China Eastern từ thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy sang thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Đoạn video được một hành khách khác trên chuyến bay quay lại và lan truyền trên mạng vào ngày 28.9.

Một máy bay của Hãng hàng không China Eastern ẢNH: REUTERS

Theo đó, tiếp viên trong lúc đẩy xe hàng để phục vụ đồ ăn, thức uống thì lỡ đụng trúng cùi chỏ của một hành khách đang ngủ. Nữ tiếp viên ngay lập tức xin lỗi nhưng vị khách không chấp nhận, khiến tiếp viên phải quỳ xuống năn nỉ. Một số thông tin truyền thông cho rằng vị khách này còn đòi đá vào tiếp viên và sau đó yêu cầu được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Trong một thông báo ngày 30.9, hãng hàng không cho biết tiếp viên đã nhiều lần nhắc nhở hành khách để ý xe hàng. Thông báo không nói nõ vì sao tiếp viên lại quỳ xuống. Vị khách được kiểm tra y tế sau khi hạ cánh và không có thương tích nghiêm trọng nào cần điều trị thêm.

Trong tuyên bố thứ hai ngày 3.10, China Eastern cho biết đã chính thức trình báo vụ vi phạm và gây rối cho cơ quan công an, cho rằng vị khách đã gây rối trật tự công cộng trên chuyến bay dân dụng và xúc phạm nghiêm trọng danh dự của nhân viên hãng.

Hiệp hội Vận tải hàng không Trung Quốc (CATA) ngày 5.10 cho hay China Eastern đã thu thập bằng chứng và trình báo cảnh sát về vụ việc, theo Hoàn Cầu thời báo. Theo CATA, sau khi xe hàng vô tình đụng trúng hành khách, trưởng ca trực và tiếp viên đã nhiều lần xin lỗi nhưng vị khách vẫn tiếp tục lăng mạ và đe dọa.

Hãng hàng không đã quyết định cấm bay đối với người này. Riêng đối với nữ tiếp viên đã được hãng hỗ trợ tâm lý và đã trở lại làm việc.