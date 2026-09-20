Ngành hàng không “vượt khó” bằng dịch vụ xa xỉ

Đầu tư vào trải nghiệm thượng lưu

Hãng Reuters ngày 18.9 dẫn lời ông Ben Smith, Giám đốc điều hành (CEO) hãng hàng không Air France (Pháp) cho biết chiến lược đánh cược vào các dịch vụ xa xỉ trên chuyến bay, chẳng hạn như phục vụ trứng cá tầm và sâm panh, đang phát huy tác dụng.

Nhờ liên tục đầu tư mạnh tay vào các khoang sinh lời cao nhất và nâng cấp thực đơn bằng những món xa xỉ, doanh thu từ khoang hạng nhất và phổ thông đặc biệt của hãng đã tăng 11%. Đáng chú ý, nhiều khách hàng từng quen dùng chuyên cơ riêng nay đã chuyển sang bay khoang hạng nhất để tránh bị dư luận soi xét về lượng khí thải carbon khổng lồ từ các chuyến bay tư nhân.

Hãng Air France vào ngày 18.3 giới thiệu thiết kế khoang cao cấp La Premiere sẽ được bố trí trên máy bay

ẢNH: REUTERS

Việc Air France công bố những điểm sáng về lợi nhuận là điều hiếm gặp trong bối cảnh hàng loạt hãng hàng không lao đao khi chiến sự Trung Đông kéo dài gần 7 tháng đã đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, cũng như làm gián đoạn các tuyến vận tải hành khách.

Trước những biến động, Air France đã tập trung nâng cấp dịch vụ xa xỉ trên máy bay, nhắm vào đối tượng khách hàng mong muốn chuyến bay của họ là một phần trong trải nghiệm thượng lưu. Hãng đã tận dụng sức hút từ phim ảnh quảng bá về lối sống xa hoa, các thương hiệu xa xỉ và nhà hàng sang trọng có tiếng tại thủ đô Paris (Pháp), qua đó tung chiến dịch nhằm lôi kéo tệp khách hàng chịu chi.

"Phao cứu sinh" giữa khủng hoảng

Nhận thấy dòng tiền tiềm năng từ nhóm khách thượng lưu, 3 hãng hàng không hàng đầu châu Âu, gồm Air France (Pháp), British Airways (Anh), Lufthansa (Đức) đều đã nâng cấp khoang hạng nhất nhằm đón đầu nhu cầu du lịch cao cấp ngày càng tăng, đặc biệt là từ nhóm hành khách giàu có từ Mỹ.

Sự chuyển dịch sang phân khúc xa xỉ không chỉ là bước đi tình cờ mà đang trở thành xu hướng tất yếu để các hãng bay đảm bảo nguồn thu. Trang S&P Global dẫn dự báo được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) công bố ngày 7.6, lợi nhuận ròng của ngành hàng không toàn cầu dự kiến giảm một nửa trong năm 2026, chỉ còn 23 tỉ USD so với 45 tỉ USD của năm 2025. Biên lợi nhuận ròng được dự báo thu hẹp từ mức 4,2% xuống chỉ còn 2%, trong khi lợi nhuận ròng trên mỗi hành khách sụt giảm từ 9,1 USD xuống còn 4,5 USD.

CEO Air France Ben Smith giới thiệu về khoang cao cấp La Premiere của hãng bay trong sự kiện diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp ngày 18.3 ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc giá nhiên liệu máy bay tăng cao. Ngoài ra, những rào cản về chuỗi cung ứng cũng giới hạn khả năng tăng trưởng công suất, với hơn 18.000 tàu bay vẫn đang nằm trong danh sách chờ giao hàng tính đến tháng 5. Để đối phó với chi phí vận hành, các hãng bay buộc phải đẩy mạnh tăng giá vé. IATA ước tính doanh thu từ vé hành khách sẽ đạt 839 tỉ USD trong năm 2026 nhờ giá vé trung bình tăng 7%.

Theo Reuters, thực tế chỉ ra nhóm hành khách giàu có không hề e ngại trước mức giá đắt đỏ. CEO Air France Smith cho hay bất chấp lạm phát tại Mỹ đang có nguy cơ ảnh hưởng đến sức mua, chi tiêu cho các dịch vụ bay cao cấp vẫn đang bền vững. Bằng cách nhắm vào giới siêu giàu - những người ít chịu tổn thương nhất bởi lạm phát - các ông lớn hàng không đang biến những chỗ ngồi đắt đỏ trên không thành cơ hội để duy trì đà tăng trưởng giữa nhiều thách thức.